虛擬健保卡》整合雲端健保數位系統納入 診聯會聲聲催

台中榮總門診時醫師透過授權認證也只要30秒，如同實體卡能讀到患者的雲端藥歷等就醫資料，醫師與患者覺得便利。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕健保署推動虛擬健保卡，中國醫藥大學附設醫院服務使用量2萬多人次，曾獲全國虛擬健保卡使用量第一，強調結合院內醫點通APP，提升看診效率和就醫便利，台中榮總也在今年推動，2個月使用人數增加3倍，中華民國診所協會全國全聯會則強調，診所是微型企業，各診所數位資訊落差大以及看診狀況不同，建議政府整合雲端健保數位系統納入。

台中榮總今年7月陸續推動洗腎腹膜透析患者、以及護理人員使用虛擬健保卡，成效9成以上，門診主任滕傑林表示，全院門診各科都能使用，反映甚佳，病人即使用忘帶健保卡也不用怕，透過虛擬健保卡一樣能門診報到、看診、領藥，再結合電子支付，一支手機一條龍完成就醫。

門診時醫師透過授權認證也只要30秒，如同實體卡能讀到患者的雲端藥歷等就醫資料，覺得便利，有於患者認為門診報到後到看診等上約50分鐘，建議透過虛擬卡也能在院區異地網路報到，減少等待時間，提高就醫效率。

中國附醫院長周德陽表示，智慧醫療要好用、實用、喜歡用，結合院內一點通APP串接，掛號、報到、看診、檢查、批價、領藥、住院登記、衛教提醒等就醫流程，提升就醫便利性，像雲林分院使用擬卡最廣泛便是兒科，讓父母或阿公阿嬤帶孩子就醫不用到處找人拿健保卡。

小兒科診所開業醫師施勝桓指出，未接獲民眾有使用健保虛擬卡的需求，如果大家習慣用就會健置；診所全聯會理事長廖文鎮則認為，診所是微型企業，增設虛擬卡業務增加作業難度，健保署今年推動基層醫療院所資訊服務系統雲端轉型補助計畫，建議將虛擬卡系統、設備納入，避免勞民傷財。

