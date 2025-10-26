健康網》護膚5密訣簡單做 國外網紅醫要你告別細紋、有好氣色

西班牙裔功能醫學、營養生物化學專家卡洛斯．賈拉米洛博士大談早起喝水重要性，讓皮膚補水，告別細紋；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕秋冬交接的天氣，皮膚第一個抗議，有人開始發癢、紅腫、脫皮等，不勝其擾，尤其是空中飛人的商務人士或航空、旅遊業，皮膚更禁不起這樣折騰。西班牙裔功能醫學、營養生物化學專家卡洛斯．賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）表示，起床後的前10分鐘，決定讓你肌膚今天是否明亮，不再暗沈、發炎。

卡洛斯．賈拉米洛在YouTube頻道上擁有552萬粉絲，自10月9日推出「讓你回到20歲肌膚的5個步驟」以來，即吸引11萬人次觀看。他苦口婆心地說，不是把貴桑桑的保養品，一股腦往自己皮膚上抹，就是呵護肌膚，這樣適得其反。

請繼續往下閱讀...

此外，卡洛斯．賈拉米洛也提到，要注意避免使用抗菌肥皂、沐浴乳，以及用水溫過熱，這類行為都會讓皮膚上菌叢受損。以下是他歸納護膚5步驟：

●起床後補水300-500ml：

最好加一點電解質，也可以加入一點檸檬、蘋果醋。因為人體經過一夜安眠，身體出現缺水狀態，要開始改善皮膚裡面的水分，不然會因脫水可能出現的細紋。

●曬太陽10-15分鐘：

不需曬到黑，只需要移步至戶外，不要戴著墨鏡，當身體生物時鐘收到信號，即開始改善夜間的褪黑激素製造、改善皮膚修復、改善維他命D啟動。你可以走個路、血液流動會改善、膚色、膚調會改善。因為皮膚需要曝露在光線下，才能適當再生。

●維護皮膚與腸道屏障/菌叢：

早上就開始注意腸道菌叢、胃酸、纖維攝取，恢復皮膚的菌叢，才能恢復腸道的菌叢、恢復皮膚的酸性、皮膚有自己的酸性、也要恢復胃酸。

●選用對皮膚友善的清潔方式：

避免過度用皂、刷子、水太熱、抗菌皂、過度洗臉導致菌叢、酸性保護膜受損。保濕使用輕薄保濕劑或油，而非多層化學混合，強效精華這類保養品留給晚上再用。至於有人頻繁抹防曬乳是不好的，皮膚也要適時接受陽光，但不宜過度曝曬。



早餐應含有優質蛋白質、健康脂肪、足夠纖維與抗氧化水果，如莓果、奇異果、石榴、維他命C高的水果。避免長期高血糖峰值引發發炎與蛋白「醣化」，影響皮膚結構蛋白。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法