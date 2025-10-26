自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》護膚5密訣簡單做 國外網紅醫要你告別細紋、有好氣色

2025/10/26 19:40

西班牙裔功能醫學、營養生物化學專家卡洛斯．賈拉米洛博士大談早起喝水重要性，讓皮膚補水，告別細紋；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

西班牙裔功能醫學、營養生物化學專家卡洛斯．賈拉米洛博士大談早起喝水重要性，讓皮膚補水，告別細紋；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕秋冬交接的天氣，皮膚第一個抗議，有人開始發癢、紅腫、脫皮等，不勝其擾，尤其是空中飛人的商務人士或航空、旅遊業，皮膚更禁不起這樣折騰。西班牙裔功能醫學、營養生物化學專家卡洛斯．賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）表示，起床後的前10分鐘，決定讓你肌膚今天是否明亮，不再暗沈、發炎。

卡洛斯．賈拉米洛在YouTube頻道上擁有552萬粉絲，自10月9日推出「讓你回到20歲肌膚的5個步驟」以來，即吸引11萬人次觀看。他苦口婆心地說，不是把貴桑桑的保養品，一股腦往自己皮膚上抹，就是呵護肌膚，這樣適得其反。

此外，卡洛斯．賈拉米洛也提到，要注意避免使用抗菌肥皂、沐浴乳，以及用水溫過熱，這類行為都會讓皮膚上菌叢受損。以下是他歸納護膚5步驟：

●起床後補水300-500ml：
最好加一點電解質，也可以加入一點檸檬、蘋果醋。因為人體經過一夜安眠，身體出現缺水狀態，要開始改善皮膚裡面的水分，不然會因脫水可能出現的細紋。

●曬太陽10-15分鐘：
不需曬到黑，只需要移步至戶外，不要戴著墨鏡，當身體生物時鐘收到信號，即開始改善夜間的褪黑激素製造、改善皮膚修復、改善維他命D啟動。你可以走個路、血液流動會改善、膚色、膚調會改善。因為皮膚需要曝露在光線下，才能適當再生。

●維護皮膚與腸道屏障/菌叢：
早上就開始注意腸道菌叢、胃酸、纖維攝取，恢復皮膚的菌叢，才能恢復腸道的菌叢、恢復皮膚的酸性、皮膚有自己的酸性、也要恢復胃酸。

●選用對皮膚友善的清潔方式：
避免過度用皂、刷子、水太熱、抗菌皂、過度洗臉導致菌叢、酸性保護膜受損。保濕使用輕薄保濕劑或油，而非多層化學混合，強效精華這類保養品留給晚上再用。至於有人頻繁抹防曬乳是不好的，皮膚也要適時接受陽光，但不宜過度曝曬。


早餐應含有優質蛋白質、健康脂肪、足夠纖維與抗氧化水果，如莓果、奇異果、石榴、維他命C高的水果。避免長期高血糖峰值引發發炎與蛋白「醣化」，影響皮膚結構蛋白。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中