健康網》3歲幼兒外出用餐全攻略 專家教父母這樣防意外

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變冷很多人愛吃火鍋，父母帶幼兒在餐廳用餐卻一個不注意發生燙傷意外時有所聞。帶著3歲幼兒外出用餐有什麼注意事項呢？根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」指出，最好注意安全、飲食衛生，以及寬敞明亮的用餐環境，由於這個階段的孩子非常活潑、好動，要小心別讓幼兒在餐廳奔跑、玩耍，以避免潛在的危險。

國健署「孕產兒關懷網站」表示，小孩在3歲後，爸爸媽媽就可以開始訂立簡單的餐桌禮儀，當孩子確實遵循的時候，可以誇獎他，帶小孩出門用餐，如果要選擇餐廳，建議考量以下幾點：

1.安全性：有些餐廳販售的是火鍋，或較為滾燙的菜餚，小孩不可在餐廳奔跑、玩耍，或者有些餐廳設有高價位裝飾品，也要提醒小孩不可隨意觸碰，避免引起毀損糾紛。

2.衛生：小孩的腸胃道比較敏感、脆弱，所以環境是否衛生，是重要的考量點，點菜時，也要避免選擇生食類菜餚。另外，小孩的手若摸過雞蛋或生肉、生海鮮，一定要馬上洗手。

3.餐廳環境：餐廳環境太暗或者太羅曼蒂克的氣氛，並不適合小孩，因為小孩可能會不小心撞到物品，所以建議選擇寬敞、明亮的餐廳，會比較適合。

另外，幼兒過了3歲半，在「身邊處理與社會性」的發展上，已經可以自己穿衣服，也會和同伴一起玩遊戲。縱然這個階段的孩子非常活潑、好動，但有些孩子比較內向、害羞，很少和同伴一起玩遊戲，父母可以如何引導呢？

一般來說，內向、害羞的小孩如果想交朋友，需要一點暖身的時間，爸爸媽媽不要太過心急，可以安排一些活動，讓孩子有接觸同儕的機會，以尊重孩子的意願為前提，增加頻率，這樣自己的寶貝才能與較熟悉的小孩交朋友、建立友誼。

