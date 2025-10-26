自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》台大兒科低時薪比家教都不如？ 醫打臉：假新聞

2025/10/26 18:57

台大兒科招募主治醫師後，在社群上一直是熱議的對象。台大兒童醫院院長李旺祚親上火線解釋，徵14名主治醫師是為了籌建「台灣兒童醫療網」。（資料照）

台大兒科招募主治醫師後，在社群上一直是熱議的對象。台大兒童醫院院長李旺祚親上火線解釋，徵14名主治醫師是為了籌建「台灣兒童醫療網」。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台大兒科一口氣要徵14個主治醫師，在光復節連假掀起熱議，台大兒童醫院院長李旺祚今（26）日親上火線解釋，這波徵才一方面是為了建立台灣兒童醫療網，並增加招募的專案型主治醫師。

李旺祚在臉書上解釋，兒童醫療網要招募的醫師，還要推動智慧醫療和遠距醫療。至於有人在社群上揭露，「兒科醫師時薪僅900元」也被院長打臉澄清，他表示，值班住院醫師薪資也並非外傳「時薪900元」，另有底薪、計畫補助、績效獎金等。

台大小兒科心臟科主治醫師曾偉杰早早在臉書上表示，「厲害的謊言，是七分真話夾帶三分假話」，幽默地說，「還是很多親朋好友被嚇到了，紛紛關心我們兒科醫師是不是連吃飽穿暖都成問題。」

曾偉杰直接批這篇風向文有其目的，可能是希望善意提醒大家關注兒科醫師的薪資條件與職涯發展，也可能是惡意地想訕笑兒科或嚇退對兒科有興趣的夥伴。

他澄清，台大第一年主治醫師底薪約10萬元。此職位有國家計畫額外獎勵每一班4000元，加總月薪約25至26萬元。雖然稱不上很好的條件，但若換算成時薪，大約1850元，應該比900元好一些。

在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」指出，再怎麼少子化，兒童需要急重症照顧或特殊照顧的需求不會消失。以實際需求對比醫師人數來看，急重症或次專科醫療未來將是賣方市場。若真心喜歡兒童又不喜歡診所工作模式，或許可以考慮在這個階段加入願意努力維持和發展兒童醫療的醫院，未來是有發展和成長的契機。

中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科主任巫康熙在臉書上指出，兒科的重難症，更是大家避之惟恐不及。自己不知不覺當兒科醫師這麼多年，又選了血液腫瘤科重難症、骨髓移植，每天生活在壓力中，寢食難安，但每當把重症的小孩治癒，就覺得值得了！

