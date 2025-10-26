自由電子報
健康醫療
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄69歲翁自泰返國 跑2診所才確診登革熱

2025/10/26 17:51

老翁自泰返國確診登革熱，防疫團隊前往其住家、工作地及活動地進行病媒蚊密度調查及化學防治。（高雄市衛生局提供）

老翁自泰返國確診登革熱，防疫團隊前往其住家、工作地及活動地進行病媒蚊密度調查及化學防治。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市衛生局今（26）日公布新增1例境外移入登革熱個案，患者為69歲本國籍男性，10月9日至泰國探親至20日返國，23日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、背痛、骨頭痛、後眼窩痛等症狀，當日到中醫診所就醫，隔日老翁再到耳鼻喉科診所就醫，登革熱快篩陽性，後續確診為登革熱第4型陽性。

　衛生局指出，個案為今年高雄市第31例境外確診個案，此案例於中醫診所就醫時，診所未警覺進行登革熱快篩，亦未通報轄區衛生所，呼籲醫療院所不分科別、類別都應提高警覺，針對就診民眾皆應詢問TOCC，只要發現登革熱疑似個案且具旅遊史，應立即予以NS1快篩檢驗或通報轄區衛生所協助執行，以利早期診斷及早介入防疫，防堵境外病毒擴散進入社區造成新一波本土疫情。

　此外，民眾入境時若有登革熱疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員並配合抽血及疫調。NS1快篩陰性者若配合本市防疫措施，前往指定醫院留觀或住院並等待PCR檢驗結果確認，不僅可獲禮券1000元，確診還可另獲2500元通報獎金。

