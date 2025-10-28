健康網》科學證實：每天3杯茶 血壓更穩、老得更慢

最新研究指出，每天喝3杯茶，或許也可以擁有保持青春的關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾總是花大錢買保養品抗老，最新研究指出，每天喝3杯茶，或許也可以擁有保持青春的關鍵。腎臟科醫師江守山引述研究指出，經常喝茶的人比不喝茶的人老得慢，可以從血壓、膽固醇與體脂率等生理指標上看見改變，然而，當他們停止飲茶後，這些指標又會出現下滑。

江守山在臉書專頁「江守山醫師」發文分享，中國成都四川大學的研究人員分析5998名37至73歲的英國人和7931名30至79歲的中國人的資料。他們詢問參與者的喝茶習慣，包括他們喝的茶的種類和每天喝的杯數，然後將他們的答案與標誌著衰老的生物指標進行了比較。

結果顯示，儘管先前的研究強調了飲用綠茶的益處，但中國研究人員發現，綠茶和西方人更常飲用的紅茶，都具有相似的健康益處。研究人員表示，最佳飲茶量是每天3杯200毫升（6.8盎司）的茶，或6-8克茶葉。

值得注意的是，飲食健康、適量飲酒的男性受益最明顯，他們不僅老化指標較佳，也較不易出現失眠與焦慮等問題。

研究推測，茶中的多酚是抗衰老功臣。因為它們「能調節腸道菌群，這可能對調節與年齡相關的免疫力、代謝和認知功能變化發揮重要作用。

研究再次證實，「喝茶」可能不只是出於文化習慣，更可能是促進長壽與抗老的日常關鍵。

