自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》科學證實：每天3杯茶 血壓更穩、老得更慢

2025/10/28 08:24

最新研究指出，每天喝3杯茶，或許也可以擁有保持青春的關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

最新研究指出，每天喝3杯茶，或許也可以擁有保持青春的關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾總是花大錢買保養品抗老，最新研究指出，每天喝3杯茶，或許也可以擁有保持青春的關鍵。腎臟科醫師江守山引述研究指出，經常喝茶的人比不喝茶的人老得慢，可以從血壓、膽固醇與體脂率等生理指標上看見改變，然而，當他們停止飲茶後，這些指標又會出現下滑。

江守山在臉書專頁「江守山醫師」發文分享，中國成都四川大學的研究人員分析5998名37至73歲的英國人和7931名30至79歲的中國人的資料。他們詢問參與者的喝茶習慣，包括他們喝的茶的種類和每天喝的杯數，然後將他們的答案與標誌著衰老的生物指標進行了比較。

結果顯示，儘管先前的研究強調了飲用綠茶的益處，但中國研究人員發現，綠茶和西方人更常飲用的紅茶，都具有相似的健康益處。研究人員表示，最佳飲茶量是每天3杯200毫升（6.8盎司）的茶，或6-8克茶葉。

值得注意的是，飲食健康、適量飲酒的男性受益最明顯，他們不僅老化指標較佳，也較不易出現失眠與焦慮等問題。

研究推測，茶中的多酚是抗衰老功臣。因為它們「能調節腸道菌群，這可能對調節與年齡相關的免疫力、代謝和認知功能變化發揮重要作用。

研究再次證實，「喝茶」可能不只是出於文化習慣，更可能是促進長壽與抗老的日常關鍵。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中