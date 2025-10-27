自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》連醫師都愛上「這甜品」！ 既穩血糖並取代高熱量蛋糕

2025/10/27 11:52

連醫師都愛上的紅豆湯，能滿足對甜食的渴望，卻不必付出「變胖」代價；圖為情境照。（圖取自freepik）

連醫師都愛上的紅豆湯，能滿足對甜食的渴望，卻不必付出「變胖」代價；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕人們天生就愛吃甜，但是怕血糖飆高、怕胖，只好壓抑自己少吃甜。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，有一種甜品，能滿足對甜食的渴望，卻不必付出變胖的代價，它就是紅豆，一個平凡不貴的「超級食物」！

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，紅豆不是昂貴的超級食物，富含植物性鐵、蛋白質與花青素，雖然是澱粉，但卻是「慢速釋放」的優質澱粉，升糖指數只有35，是地瓜的一半，麵包的1/3，能補氣養血，更能穩定血糖、延長飽足感。

它最強大的部分是皮

蕭捷健分析，紅豆最強大的，是常被我們忽略的紅豆皮。紅豆深紅色的外皮富含花青素，這是一種強效的抗氧化劑，不會輸薑黃，證實可以「抗發炎」與「對抗自由基」。你以為你只是在吃一碗甜點，其實你是在幫身體清除那些讓你變老、變累的生鏽物質。

吃紅肉補血，研究發現血紅素鐵（動物性鐵）攝取過多，容易產生氧化反應（Fenton反應），造成自由基生成，加速細胞老化與動脈硬化。反之，植物性鐵不易被過度吸收，體內能更有效地維持平衡，不太會造成「鐵過量氧化壓力」。

煮紅豆超簡單

很多人一想到煮紅豆就頭痛，常會問「要泡隔夜嗎？」或是「要顧火嗎？」蕭捷健提到，現在的電子鍋非常強大，根本不需要浸泡。

他說明，把紅豆洗乾淨，水蓋過紅豆（想喝湯就多點水），直接按下「糙米模式」。煮出來就是最鬆軟的天然香氣，加一點羅漢果糖、甜菊糖，就是完美的口味。

蕭捷健建議一次煮一鍋，放涼後冰在冰箱。不管是三餐飯後，或是下午嘴饞時，完美取代那些高熱量的餅乾和蛋糕。

