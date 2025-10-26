自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

40歲後防肌少症 「要動、要吃、要曬」3招保活力

2025/10/26 16:56

如何檢測肌少症？北護大高齡健康照護系助理教授王曉萍指出，坐著膝蓋彎曲，大腿與小腿呈90度，以軟性皮尺量測小腿最粗處，男性小於34公分，女性小於33公分，都是高風險群。（王曉萍提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕40歲後肌肉量開始下降，恐演變成「肌少症」，跌倒和骨折風險提升，隨年齡增加甚至連走路、站立都會出問題。專家分享，只要在家透過手指就能簡易檢測，若要進一步預防，讓肌肉保鮮，中壯年就要開始保持「要動、要吃、要曬」，包括規律運動維持肌力、均衡飲食補充蛋白質、適度日曬提供維生素D，三管齊下可延緩肌肉流失。

肌少症指身體骨骼肌質量和力量逐漸減少的現象，體内的肌肉組織逐漸被脂肪或結締組織取代。隨年齡增長，肌少症成為長者常見卻容易被忽視的問題。若缺乏運動與營養，將加速失能風險。通常發生在60歲以上之長者，但也可能在一些慢性疾病或不活動的生活方式中提早出現。

如何檢測肌少症？北護大高齡健康照護系助理教授王曉萍指出，可用自己雙手的食指與拇指，在小腿最粗的地方圈起來，有縫隙就可能是「肌少症」。另可坐著膝蓋彎曲，大腿與小腿呈90度，以軟性皮尺量測小腿最粗處，男性小於34公分，女性小於33公分，都是高風險群。

預防方面，王曉萍直指，運動是延緩肌少症的核心策略。建議每週進行2至3次阻力運動，如深蹲、彈力帶、重量訓練等，可有效維持肌肉質量。另搭配每週150分鐘中強度有氧運動，如快走、游泳、騎腳踏車等，提升心肺功能。而平衡訓練如太極、瑜伽，也能降低跌倒風險，幫助長者維持行動自如。

飲食也是重點，王曉萍提到，無疾病限制下，蛋白質攝取量應達每日每公斤體重1.2至1.5 公克，平均分配在三餐，來源包含魚、雞肉、蛋、豆製品與乳製品。同時，維生素D與鈣質可強化骨骼與肌肉，魚肉、蛋、豆腐、牛奶都是來源；鮭魚、堅果Omega-3 脂肪酸則有助於抗發炎、維持肌肉功能。但應避免僅攝取澱粉或青菜所產生營養不良與肌肉流失風險。

此外，曬太陽可增加骨頭強健。王曉萍提到，曬太陽可幫助身體製造維生素D，有助於增強免疫力、維持骨骼健康、改善睡眠品質等，但要避免在陽光最強烈的中午時段曝曬，建議在上午10點以前或下午4點過後，讓陽光照射手臂和腿部約15至30分鐘，並注意皮膚防護措施。

