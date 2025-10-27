自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腎臟會「沒電」？ 醫：4招護粒線體 維護腎功能

2025/10/27 13:39

專家表示，地中海飲食可提升粒線體氧化代謝效率、減少腎臟發炎，有助維護腎臟健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，地中海飲食可提升粒線體氧化代謝效率、減少腎臟發炎，有助維護腎臟健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當粒線體健康時，腎臟的每個細胞就能穩定運作。但一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷甚至走向慢性腎病（CKD）。洪永祥診所院長洪永祥表示，近期時興新概念：「保護粒線體，就是保護腎功能」。他並提出4法給民眾，從日常生活保護粒線體。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，粒線體是生命的「發電廠」。我們吃的食物、吸的氧氣，最後都要靠粒線體把能量轉換成細胞能用的三磷酸腺苷（adenosine triphosphate）簡稱「ATP」。腎臟是「耗能」的器官，因為它每天要過濾約180-200公升的血液、然後回收99%水分、調控電解質、排出廢物、酸鹼平衡。這些過程都要靠大量能量支持，而能量來源幾乎全靠粒線體。

根據 Nature Reviews Nephrology（Bhargava & Schnellmann, 2017）的綜述，腎小管細胞特別富含粒線體，一旦粒線體功能下降，腎臟就會更容易受到氧化壓力與發炎反應的攻擊。這正是許多慢性腎臟病（CKD）患者腎功能逐步惡化的關鍵之一。

粒線體為什麼會「壞掉」？洪永祥解釋，隨著年紀增加，粒線體的DNA（mtDNA）容易被自由基攻擊，氧化壓力會讓粒線體產生「能量短路」；糖尿病會造成粒線體過度分裂與電子傳遞鏈效率下降，這種現象在糖尿病腎病變（DKD）特別明顯；長期壓力與睡眠不足會使粒線體功能異常；某些止痛藥如非類固醇抗發炎藥物（NSAIDs）與環境重金屬（如鎘、鉛）被證實會破壞粒線體膜電位，導致腎小管受損。

從生活中保護粒線體

民眾應該如何保護粒線體，才能讓腎臟能量滿滿不會缺電？洪永祥建議以下4項做法：

●飲食：吃對食物是關鍵

地中海飲食可提升粒線體氧化代謝效率、減少腎臟發炎。這種飲食包含橄欖油、魚油、堅果、深綠蔬菜與新鮮水果。富含抗氧化物的食物，例如藍莓、綠茶，可幫助中和自由基，減少粒線體損傷。

●運動：助粒線體「開機」

有氧運動是最自然的粒線體保養術。持續每週5次、每次30分鐘的中度有氧運動能促進粒線體新生，多走路、多爬樓梯，腎臟也跟著更有活力。

●睡眠與壓力管理

睡不好，粒線體真的會「累」，會嚴重地破壞你的粒線體進而導致腎功能衰退。冥想、深呼吸、規律睡眠時間表，這些看似簡單的行為，都能讓粒線體修復自己。

●避免粒線體毒物

少吃止痛藥（除非醫師指示）、避免長期暴露於重金屬、少喝含糖飲料、戒菸，這些都是最實際的粒線體保護策略。

