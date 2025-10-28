健康網》空腹喝豆漿傷胃？ 學者查了文獻：安心喝吧！

空腹喝豆漿，不會傷胃啦！台灣營養基金會董事吳映蓉表示，豆漿要煮滾後再煮5分鐘避免脹氣、噁心；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕空腹不要喝豆漿？喝了會傷胃？台灣營養基金會董事吳映蓉表示，因為自己的胃不是很好的人，看到這種說法，特別敏感。

吳映蓉在臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」指出，自己針對豆漿疑慮查了科學文獻，結果從科學角度來看，這個說法完全沒有科學根據。

請繼續往下閱讀...

她說，豆漿裡的蛋白質，就算空腹喝，人體一樣會吸收、分解成胺基酸再利用。身體並不會因為「空腹喝」就浪費掉營養。所以，空腹喝豆漿不等於白喝！而且，通常也不會只喝豆漿，大都還會搭配別的東西一起下肚。

吳映蓉表示，唯一要注意的是豆漿的煮熟程度，因為沒煮沸的豆漿會含「皂素」與「胰蛋白酶抑制物」，喝了會脹氣、噁心，這才是真正的問題。記得豆漿一定要煮到滾，滾後再煮5分鐘，才更安全。

至於空腹喝豆漿到底可不可以？吳映蓉很確定的說：「可以的！」而且對大多數人來說，還挺不錯。但請放心，不會「浪費蛋白質」，也不會「傷胃」。

