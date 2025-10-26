自由電子報
健康網》「霜降」後養生法 中醫：可多食銀耳、木耳潤肺

2025/10/26 16:53

中醫師許詠棠指出，「秋冬養陰」原則，民眾不妨可多吃潤肺生津的食物，例如：梨、蓮子、木耳、銀耳，或是山藥等滋潤之物；圖為情境照。（圖取自photoAC）

中醫師許詠棠指出，「秋冬養陰」原則，民眾不妨可多吃潤肺生津的食物，例如：梨、蓮子、木耳、銀耳，或是山藥等滋潤之物；圖為情境照。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕近期東北季風增強，讓民眾很有感。這是因為「霜降」後正是秋天的最後一個節氣，秋燥加劇，氣候由涼轉寒。高雄長庚醫院中醫內科主治醫師許詠棠指出，此時應遵循「秋冬養陰」原則，重點放在「潤燥、防寒、養肺、補腎」。民眾不妨可多吃潤肺生津的食物，例如：梨、蓮子、木耳、銀耳，或是山藥等滋潤之物。

許詠棠表示，中醫理論認為霜降是「秋冬交替、陰陽轉換」的重要節氣，且霜降時節，天氣轉冷、空氣乾燥，容易傷肺傷陰、耗傷津液，此時應遵循「秋冬養陰」的原則，重點放在「潤燥、防寒、養肺、補腎」。她在臉書專頁「許詠棠中醫師」發文分享民眾，霜降的中醫養生3大原則：

●養陰潤燥

霜降氣候乾燥，容易口乾、皮膚癢、咳嗽或便秘。陰液（體內潤的液體）相對不足，要補充滋潤之物以防乾燥。

這時不妨多吃潤肺生津的食物：梨、百合、蓮子、木耳、銀耳、蜂蜜、枸杞、山藥等。

●溫補護陽，節制補益

第一步：強化脾胃功能，幫助消化吸收，防止寒氣入侵脾胃。飲食宜清淡少油膩，可用黨參、淮山、茯苓、薏仁、蓮子煮粥。

第二步：建議適當吃溫性食物，適度溫補：薑、蔥、桂圓、紅棗、羊肉、雞湯等皆可，幫助暖身補氣，但燥熱體質者不宜過補。

●潤肺養腎

秋屬肺、冬屬腎，霜降正是「秋冬交替」的時節。可飲「百合蓮子瘦肉湯」、「山藥排骨湯」、「黨參淮山百合湯」等潤而不膩之食，養精蓄氣，為冬藏打底。

她同時建議適合此時的養生茶飲，包括有潤肺茶:百合枸杞麥門冬茶；清潤滋陰茶：枸杞菊花茶，水梨茶；養顏茶：玫瑰枸杞茶（沖泡後可酌加蜂蜜）。以上這些茶品皆熱飲，避免冰涼飲品，以免傷脾胃。

關於霜降後的生活起居方面，許詠棠則有以下5項建議：

1.早睡早起、順應節氣：適應日短夜長的變化，勿熬夜過晚，有助於陰精潛藏、生理機能調整，睡眠要充足，避免熬夜耗陰。

2.適度運動：緩步、太極、輕柔伸展運動等，可促進氣血流通，減緩寒邪侵襲。但不宜劇烈流汗，以免傷陰。

3.保持心情愉快：秋氣易使人心情鬱悶（所謂「秋鬱」），中醫強調臟腑與情志相通。可透過散步、冥想、閱讀、音樂等方式調適情緒。

4.注意保暖，預防感冒：注意衣著分層，尤其早晚溫差大時要防風保暖，特別是頸部、腰背及腳部。外出加件薄外套。

5.保持濕度/補水：室內空氣乾燥容易使皮膚、呼吸道不適。可適度加濕，多喝溫開水。

