健康 > 名人健康事

健康網》靈犬萊西女主角百歲安詳離世 臨終前會出現6跡象

2025/10/26 16:05

好萊塢資深女星、經典影集《靈犬萊西》女主角珍．洛克哈特（June Lockhart）於美國時間23日病逝於家中，享耆壽100歲。殯葬專家也提供親友辨識病人臨終前的6大跡象。（美聯社）

好萊塢資深女星、經典影集《靈犬萊西》女主角珍．洛克哈特（June Lockhart）於美國時間23日病逝於家中，享耆壽100歲。殯葬專家也提供親友辨識病人臨終前的6大跡象。（美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕好萊塢資深女星、經典影集《靈犬萊西》女主角珍．洛克哈特（June Lockhart）於美國時間23日病逝於家中，享耆壽100歲。據殯葬業者表示，一般來說臨終前有6種跡象。

根據金麟生命專頁指出，若沒有專業醫師在現場判斷，臨終長者出現：吐出一口氣後呼吸即終止；腕動脈及頸動脈不再跳動，將耳朵靠左胸聽心跳聲，若感受到心搏停止；眼皮放鬆且微睜，若拿燈光照射瞳孔沒有反射就可判定死亡，如果對情況有疑慮，可在3分鐘後重新檢視步驟2跟3來做進一步確認。

臨終前 有6種跡象可循

●意識改變：
隨著身體機能衰退，人體內的能量僅能用於支撐心臟的跳動及呼吸。其他功能也將逐漸關機，可以發現病人絕大多數時間都在閉目養神或睡覺。少部分病人會出現瞻望症，會有幻覺、躁動、雙手雙腳亂揮舞等症狀。

建議陪伴者作法→此時可以陪伴在病人身邊，三不五時協助病人翻身和按摩，避免褥瘡。多與病人說話，畢竟聽覺是人體最後消失的感官，哪怕他無法回應，也一定接收的到我們說的話。

●瀕死嘎嘎聲：
因為吞嚥肌肉功能衰退，口水等分泌物聚集在喉嚨深處時就可能出現所謂的瀕死嘎嘎聲。這種聲音並不會造成病人不適，但家屬可以透過調高床頭或是協助翻身側臥來降低聲量。

建議作法→如果病人的口腔或嘴唇乾燥，可以給予開水潤濕一下。若病人難以吞嚥則可用棉花棒沾水滋潤嘴唇和口腔來減少不適。

●排尿量改變：
排尿量減少且尿色深，一天可能只排尿一次甚至兩天一次。少部分病人由於控制排尿的肌肉退化會有尿失禁的症狀。

建議作法：若排尿量太少可請醫護人員評估是否有尿滯留的問題，若有需要可放置導尿管，但通常瀕死期會盡量減少病人不適為主，所以除非有迫切性不然不一定會放置尿管。

●進食減少：
由於消化功能逐漸變差，大部分的病人不會有飢餓和口渴的感覺。隨著進食減少人體會逐漸變得虛弱，另外吞嚥肌退化會使病人容易嗆咳。

建議作法→到了瀕死階段，若病人沒有進食意願，不用強迫病人吃東西，只要保持嘴唇的濕潤即可。

●疼痛感受改變：
隨著死亡步步逼近，有些病人會有明顯疼痛感，但也有部分病人由於神經麻木進而使疼痛感減輕。此時可以觀察病人的狀況，若出現皺眉、躁動不安或是反覆呻吟時。

建議作法→可通知醫師評估是否需要給病人注射止痛藥物。

●外觀改變：
病人的皮膚會逐漸變得黯淡、鬆軟、失去肌膚彈性。四肢末梢會變得蒼白冰冷，指甲及唇色發紫，有些人會有大量出汗的現象。

建議作法→此時可以用乾毛巾來幫病人擦汗，避免著涼。四肢發冷可用毛毯、手套和襪子來保暖。

