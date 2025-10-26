自由電子報
長壽密碼藏在血液裡？ 日研究老化關鍵分子

2025/10/26 15:28

皮膚的老化，也反映體內器官的狀態。日本科學家發現一種關鍵分子，可能同步調控全身老化，未來有望成為延緩生理時鐘的生物標記；示意圖。（圖擷取自Freepik）

皮膚的老化，也反映體內器官的狀態。日本科學家發現一種關鍵分子，可能同步調控全身老化，未來有望成為延緩生理時鐘的生物標記；示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕人體的老化是一個同步影響全身所有器官的統一過程，而科學家可能已找到調控這個過程的關鍵信號。根據一篇在本月8日發表於權威期刊《自然老化》（Nature Aging）的論文，日本筑波大學研究團隊發現，一個名為CtBP2的代謝分子，其在血液中的濃度，可能揭示了人體的生物年齡與健康狀態，未來有望發展為評估壽命潛力與延緩老化的新策略。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，筑波大學的研究團隊最初是在研究肥胖與代謝調控的關聯時，開始關注CtBP2。CtBP2扮演著「代謝感測器」的角色，先前的研究已知，其活性在肥胖者體內會降低，進而引發代謝症候群；反之，活化CtBP2則對代謝健康有益。然而，過去科學界一直認為CtBP2僅在細胞內部發揮作用。

透過詳細的分子分析，研究團隊有了驚人發現：當CtBP2被活化時，它實際上會被分泌到細胞之外，進入血液循環。研究顯示，CtBP2的活化能提升全身的代謝效率，而若此過程被破壞，則會促進老化並增加健康併發症。這項發現強烈支持了「老化是在多個器官間協調進行」的理論，而CtBP2就是扮演協調者的關鍵信差。

基於此發現，團隊開發出一種測量血液樣本中CtBP2濃度的方法。結果顯示，血液中的CtBP2濃度會隨著年齡增長而自然下降；相較之下，來自長壽家族的個體，即使年事已高，體內仍傾向於維持較高的濃度。與此形成鮮明對比的是，患有糖尿病且出現晚期併發症的患者，其CtBP2濃度顯著偏低。

這些數據表明，血液中的CtBP2濃度，有望成為一個實用的生物標記（biomarker），用以評估個體的真實「生物年齡」以及整體的健康狀況，而不僅僅是依據實際年齡。

開發抗老新策略 有望延緩生理時鐘

研究團隊認為，未來若能開發促進CtBP2分泌的治療方式，或可延緩老化進程；若能導入常規血液檢測，將成為健康監測與疾病預警的新工具。這項發現不僅為抗老化研究開闢了新途徑，也為個人化健康管理提供了更精準的科學依據。

