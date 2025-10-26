自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

網熱議台大醫院兒科薪資 醫管專家揭兒科ICU「2大特性」

2025/10/26 12:29

近期台大醫院兒科醫師的薪資引起外界討論。（翻攝自台大兒童醫院影片）

近期台大醫院兒科醫師的薪資引起外界討論。（翻攝自台大兒童醫院影片）

〔記者林志怡／台北報導〕近期台大醫院兒科醫師的薪資引起外界討論。台灣醫務管理學會理事長理事長洪子仁認為，主治醫師的薪資平均收入大約落在33至35萬元左右，台大醫院等醫學中心兒科又有「強度高、負擔重」的特性，兒科薪資要在平均值以上，可能比較有機會找到願意投入服務的醫師。

近期網路熱議台大醫院兒科醫師ICU值班費900元相關話題，大醫院兒科主治醫師薪資偏低問題再度引起關注，台大醫院兒童醫院心臟科主治醫師陳俊安也提到，台大醫院兒科主治醫師的薪資落在25至30萬不等，但兒科ICU必須接住最困難的兒童個案，希望公家醫院能為醫師提供配得上付出的薪資。

洪子仁說明，研究顯示，主治醫師薪資平均大約落在33至35萬左右，但依據科別與其他相關服務內容不同，薪資差異相當大，實際上從20萬至破百萬都有，且如泌尿科、骨科等手術或自費項目較多的科別，薪水通常會較高，兒科、感染科等則因為手術、檢查較少，主治醫師的薪資水平在各科別中相對偏低。

對於台大醫院兒科主治醫師薪資問題，洪子仁說，台大醫院900元的值班費與外面的市場行情相比，「差不多只有低一點點而已」，雖沒有低到太誇張的程度，但台大醫院的兒童ICU具有「強度高、負擔重」的問題，需要處理疾病嚴重度最高、最複雜、風險也最大的個案。

「一個小時900元值班費、一個班12小時，值一班就給1萬元上下，這與值班強度、負擔是匹配不起來的！」洪子仁解釋，除了個案本身帶來的照顧壓力外，若有些許閃失，醫療糾紛問題也將隨之而來，兒科ICU值班費沒跟上的情況下，自然不容易招募到願意值班的主治醫師，留任也會出現非常大的挑戰。

此外，洪子仁說，與醫學中心相比，區域醫院、地區醫院收治的兒科個案困難度相對較低，若在薪資行情差不多、甚至更低的情況下，醫學中心想找醫師的難度又會更高，因此對於台大醫院這類收治高強度患者的大醫院來說，薪資應該要比一般醫院的兒科更優渥，才能吸引新血投入。

洪子仁也提到，在少子化的情況下，兒科的健保點值也相當低、自費項目又少，加上小朋友看診速度慢、主治醫師工時長，收入誘因又很低，許多年輕人也會因此對兒科卻步，衛福部長石崇良日前宣布優先讓0至6歲兒童醫療健保點值保障1點1元，雖給予肯定，但也希望醫院能夠調整醫師本薪與值班費。

