自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》BMI正常也中招？ 營養師揭「泡芙型假瘦人」危機

2025/10/26 19:11

營養師陳珮淳表示，「泡芙人」若長期外食、鹽分攝取高，可增加鉀、鎂食物，例如，香蕉、堅果、綠葉菜等平衡鈉離子；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師陳珮淳表示，「泡芙人」若長期外食、鹽分攝取高，可增加鉀、鎂食物，例如，香蕉、堅果、綠葉菜等平衡鈉離子；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾體重明明沒超重，怎麼照片看起來卻越拍越腫？研究指出，這類人罹患代謝症候群的風險比體脂正常者高出2.2倍，長期恐引發脂肪肝、水腫與胰島素阻抗。營養師陳珮淳表示，這些外表看起來瘦，其實裡面「肌肉少、脂肪多」，有可能是「泡芙型假瘦人」，她並提出改善之道。

陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，外表看起來瘦，其實裡面「肌肉少、脂肪多」，這種體型在國外叫 Skinny Fat，中文就像「泡芙人」，亦即外鬆內空，沒紮實。研究指出，這類人雖然BMI正常，卻容易脂肪肝、水腫、胰島素阻抗。「泡芙人」體型的關鍵問題在於，肌肉含量太少形成代謝率下降、脂肪比例上升，導致惡性循環。

她接著說，長期下來，容易出現：血糖、膽固醇、三酸甘油脂偏高；精神疲勞、容易水腫；體重難降但線條鬆垮。

陳珮淳分析，「假瘦真肥族」的主要原因包括：喝水太少、鈉攝取過多、腸胃消化慢或吞入空氣造成脹氣，以及腸道菌失衡等。當身體進入「儲水模式」或產氣過多，外觀就容易出現浮腫、鼓脹。

改善泡芙體質

民眾想要改善泡芙人狀況，陳珮淳建議從以下5個方法做起：

1.首先要補足蛋白質。研究顯示，蛋白質不足會讓肌肉合成下降、代謝變慢。建議每日攝取量為體重每公斤1.2至1.6公克，早上補足蛋白質可啟動代謝時鐘。

2.高纖＋植化素＋益生菌，清氣又順水

蔬菜中的鉀、鎂、植化素是「排水＋通氣」的天然幫手，能幫助排出多餘鈉、穩定血糖、減少發炎。

每日5色蔬果建議：

●綠色（菠菜、青花菜）→ 鎂助放鬆代謝、排水氣
●紅色（甜椒、番茄）→ 茄紅素抗氧化、穩血管
●紫色（茄子、紫山藥）→ 花青素助循環、減水腫

她提醒的小技巧是，餐餐「先菜後飯」，可降低血糖波動＋幫助腸道排氣。

3.碳水化合物也不需完全戒除，選擇糙米、藜麥、地瓜等「低GI」好碳水，能避免血糖劇烈波動。遵循「211餐盤」原則，蔬菜2份、蛋白質1份、碳水1份，能維持能量平衡、避免脹氣。

4.維持水與礦物質平衡，每日飲水量約為體重乘以30毫升，若長期外食、鹽分攝取高，可增加鉀、鎂食物（香蕉、堅果、綠葉菜）平衡鈉離子。

5.睡眠是隱形燃脂時段，睡不好會讓瘦體素下降、飢餓素上升，導致食慾爆增＋脂肪囤積。她建議，固定睡眠時間、睡前少滑手機、晚餐別吃太油。

陳珮淳補充，泡芙人真正要練的，是「穩代謝、保肌肉、減壓力」3件事，這才是變緊實的長久之道。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中