健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

退而不休！ 新竹縣高齡志工走入社區、學校跨世代共學

2025/10/26 10:33

新竹縣高齡志工達人走入校園展開跨世代共學活動，帶領孩童學習魚串珠、吸管製作動物等課程。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣高齡志工達人走入校園展開跨世代共學活動，帶領孩童學習魚串珠、吸管製作動物等課程。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「銀髮力量」無窮潛力！邁入高齡社會，新竹縣志願服務推廣中心辦理「耆珍藝寶」高齡人才資料庫計畫，期許讓更多民眾看見高齡志工的獨特價值，也歡迎長者一起加入高齡志工達人的行列，透過他們豐富的人生閱歷與專業技能，為社會注入溫暖與動能。

縣長楊文科表示，截至今年9月，新竹縣社福類65歲（含）以上的高齡志工已達6500人，佔志工總數的51.2%，新竹縣有半數以上的志工力量來自於這群「退而不休」的長者，他對此深表感謝與肯定。

社會處表示，高齡志工不僅參與獨居老人關懷訪視，更是縣內近百個關懷據點不可或缺的成員，協助量血壓、備餐及送餐等重要服務。其中，許多志工身懷絕技，除有工作上累積的專業技能，也有對傳統技藝、民俗、廚藝的深厚造詣。

新竹縣志願服務推廣中心辦理「耆珍藝寶」高齡人才資料庫計畫，期許讓更多民眾看見高齡志工的獨特價值。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣志願服務推廣中心辦理「耆珍藝寶」高齡人才資料庫計畫，期許讓更多民眾看見高齡志工的獨特價值。（擷取自新竹縣政府官網）

為了活化「耆珍藝寶」資料庫的能量，推廣中心特別媒合「耆珍藝寶」志工達人進入湖口勝利及德盛社區、華盛頓教育機構進行實體教學服務，以「祖父祖母級教師」的身分，分享人生經驗、傳授獨門技藝；中心並規劃了一系列四場次的跨世代共學活動，近百人參與魚串珠教學、吸管製作動物、毛根手工藝創作及手鍊教學等課程，讓志工服務深入基層、觸及更多年齡層。

活動中，高齡志工們耐心指導孩子們完成精美的手作作品，分享志工服務經驗，以及重陽節的傳統由來與意義，讓學生們在動手做的過程中，自然地認識尊老敬老精神的節慶，傳承其生命價值與精神的重要性。

社會處強調，透過「耆珍藝寶」資料庫及其系列活動，新竹縣正積極建立一個跨世代互助、共同成長的志工社群，讓長輩們「樂活、樂學、樂用」，達到健康老化的目的。高齡志工達人報名網址： https://reurl.cc/rvgV0x

