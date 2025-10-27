自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》啃玉米護目瞅 醫：改良品種更優

2025/10/27 08:23

玉米有三種類，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，白糯玉米雖吃起來不甜，卻更容易讓血糖上升；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「玉米，那不就是澱粉？」西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，玉米屬於全榖雜糧類，保留外層與纖維，營養密度比白飯高出不少。

邱筱宸在臉書指出，玉米分成「甜玉米」、「白糯玉米」、「紫糯玉米」。她比較鼓勵是3C族群可以多攝取甜玉米。以下是三種玉米的剖析：

●甜玉米：
包含黃、白甜玉米，以及改良後更香甜的水果玉米。特別的是，它是少數自帶「護眼色素」的主食。黃色品種的β-胡蘿蔔素（可轉換成維生素A）明顯多於其他顏色，有助於維持視力與抗氧化。
金黃色來自葉黃素（lutein）與玉米黃素（zeaxanthin），這兩種成分是黃斑部的守護神，有潛力能吸收藍光而護眼。

●白糯玉米：
主要成分是支鏈澱粉，讓口感更黏Q、甜度較低。但因為澱粉消化快，升糖指數反而更高、熱量也較高。雖然吃起來不甜，卻更容易讓血糖上升。

●紫糯玉米：
可以視為糯米玉米的「高花青素版本」。
它富含花青素與多酚，這些天然抗氧化成分有潛力幫助於身體降低自由基對抗發炎。
兼具飽足感與保健力，是很棒的選擇。

邱筱宸說，若將玉米當成主食，還是要多注意，一根玉米的熱量接近一碗飯，所以應該用來取代其他主食（飯、麵），避免類似「飯＋玉米」雙主食組合，以免碳水化合物攝取過量。

