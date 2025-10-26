自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》喝酒易致癌 研究調查：全美近一半的人不知道

2025/10/26 23:47

在美國有近7成的成年人有飲酒習慣，中國醫藥大學附設醫院表示，酒癮上身恐有5項對身體的危害；圖為情境照。（圖取自Freepik）

在美國有近7成的成年人有飲酒習慣，中國醫藥大學附設醫院表示，酒癮上身恐有5項對身體的危害；圖為情境照。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕《美國醫學會腫瘤學期刊》（JAMA Oncology）指出，在美國每年有7萬5千例癌症病例和2萬例癌症死亡，都與酒精有關。在美國有近7成的成年人有飲酒習慣。

酒精會增加癌症風險，卻沒想到將近一半的美國人並不知道。《美國醫學會腫瘤學期刊》（JAMA Oncology）針對平均年齡約49歲的美國人調查，僅有40.6%表示「知道」。

根據臉書專頁「探索大腦的會談地圖」指出，這項研究涵蓋全美具代表性的5937位成年人，詢問：「你是否曾聽過或讀過酒精會增加罹患癌症的風險？」除了有4成的人表示知道、39.1%表示不知道，更有20.4%的人表示「不確定」。

這項研究也發現，對酒精與癌症之間關聯認知度較低的族群包括：教育程度不高（僅35.2%知道）、認為「癌症無法預防」的人（僅31.5%知道）、以及非西班牙裔非裔美國人（僅30%知道）。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料，酒精對人的危害有以下5點：

● 不可逆的腦部病變：包含記憶力減退、性情轉變，加速腦部功能退化。

● 影響認知功能：判斷力、記憶力、學習能力等降低，影響生活、工作與學習。

● 肝膽腸胃相關疾病：酒精性肝炎、肝硬化、脂肪肝、消化性潰瘍、胰臟炎等。

● 睡眠障礙：早醒、睡不安穩、半夜驚醒、睡眠混亂等。

● 提高罹患精神疾病的風險：如憂鬱、躁鬱或自殺風險。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中