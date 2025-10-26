健康網》喝酒易致癌 研究調查：全美近一半的人不知道

在美國有近7成的成年人有飲酒習慣，中國醫藥大學附設醫院表示，酒癮上身恐有5項對身體的危害；圖為情境照。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕《美國醫學會腫瘤學期刊》（JAMA Oncology）指出，在美國每年有7萬5千例癌症病例和2萬例癌症死亡，都與酒精有關。在美國有近7成的成年人有飲酒習慣。

酒精會增加癌症風險，卻沒想到將近一半的美國人並不知道。《美國醫學會腫瘤學期刊》（JAMA Oncology）針對平均年齡約49歲的美國人調查，僅有40.6%表示「知道」。

根據臉書專頁「探索大腦的會談地圖」指出，這項研究涵蓋全美具代表性的5937位成年人，詢問：「你是否曾聽過或讀過酒精會增加罹患癌症的風險？」除了有4成的人表示知道、39.1%表示不知道，更有20.4%的人表示「不確定」。

這項研究也發現，對酒精與癌症之間關聯認知度較低的族群包括：教育程度不高（僅35.2%知道）、認為「癌症無法預防」的人（僅31.5%知道）、以及非西班牙裔非裔美國人（僅30%知道）。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料，酒精對人的危害有以下5點：

● 不可逆的腦部病變：包含記憶力減退、性情轉變，加速腦部功能退化。

● 影響認知功能：判斷力、記憶力、學習能力等降低，影響生活、工作與學習。

● 肝膽腸胃相關疾病：酒精性肝炎、肝硬化、脂肪肝、消化性潰瘍、胰臟炎等。

● 睡眠障礙：早醒、睡不安穩、半夜驚醒、睡眠混亂等。

● 提高罹患精神疾病的風險：如憂鬱、躁鬱或自殺風險。

