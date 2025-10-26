健康網》錯誤吞藥恐灼傷食道 14歲少年罹「藥物性食道炎」

林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰指出，若服藥後未喝足夠的水、或吞藥習慣差，藥片可能滯留在食道中溶解，釋放高濃度成分灼傷黏膜。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名14歲男孩小明因喉嚨劇痛、連吞口水都像刀割般疼痛就醫，竟被診斷為「藥物性食道炎」。林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」表示，若服藥後未喝足夠的水、或吞藥習慣差，藥片可能滯留在食道中溶解，釋放高濃度成分灼傷黏膜。服用抗生素、止痛藥等高風險藥物時，更要特別注意正確的服藥方式，以免輕忽造成嚴重食道潰瘍。

吳昌騰表示，經診斷發現：在小明的食道上段（靠近主動脈弓的狹窄處），黏膜出現了界線分明的潰瘍和出血，損傷型態類似於被「化學灼傷」。確診藥物性食道炎（Pill esophagitis）！原來，小明服用的藥物中，包含了高風險的抗生素（Clindamycin）和非類固醇消炎止痛藥（Naproxen）。再加上最重要的原因，小明本身「服藥方式不當」，這些藥丸滯留在食道中溶解，對黏膜造成了嚴重的腐蝕性傷害。還好，小明經過結合藥物和支持性治療後最終康復出院。

藥物性食道炎

吳昌騰提到，絕大多數服藥的人不會發生藥物性食道炎，但若同時具備多個危險因子（服用高風險藥物、吞藥習慣差、年紀大、食道解剖或運動功能異常），風險會明顯提高。食道並非一根筆直光滑的管子，它有幾個天生的狹窄區（例如與主動脈弓相近處），藥丸很容易在這些地方卡住。當我們服用的藥片或膠囊沒有被水迅速沖入胃部，而在食道某處停留並開始溶解時，局部就會釋放出高濃度的藥物成分。

吳昌騰說明，這些成分（如酸性、腐蝕性或高滲透壓）會直接刺激或灼傷脆弱的食道黏膜，造成急性發炎、糜爛，最終形成潰瘍。這是一個高濃度的「化學灼傷」過程。當食道真的被藥物灼傷時，身體會發出3大警訊：

1.吞嚥劇痛 （Odynophagia） 這是最主要的症狀。

2.胸口灼熱或刺痛 ，疼痛位置通常在胸骨正後方，感覺像是灼熱或刺痛。

3.吞嚥困難 （Dysphagia） 患者會感覺食物或藥丸卡在喉嚨或胸口，有「下不去」的感覺。

吳昌騰補充，如果在服藥後出現吞嚥劇痛、胸口灼熱等症狀，立即停藥、及時就醫、配合治療、調整用藥。藥物性食道炎雖然痛苦，但完全可以預防。關鍵在於養成正確的服藥習慣！

