自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》錯誤吞藥恐灼傷食道 14歲少年罹「藥物性食道炎」

2025/10/26 13:52

林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰指出，若服藥後未喝足夠的水、或吞藥習慣差，藥片可能滯留在食道中溶解，釋放高濃度成分灼傷黏膜。（圖取自freepik）

林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰指出，若服藥後未喝足夠的水、或吞藥習慣差，藥片可能滯留在食道中溶解，釋放高濃度成分灼傷黏膜。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名14歲男孩小明因喉嚨劇痛、連吞口水都像刀割般疼痛就醫，竟被診斷為「藥物性食道炎」。林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」表示，若服藥後未喝足夠的水、或吞藥習慣差，藥片可能滯留在食道中溶解，釋放高濃度成分灼傷黏膜。服用抗生素、止痛藥等高風險藥物時，更要特別注意正確的服藥方式，以免輕忽造成嚴重食道潰瘍。

吳昌騰表示，經診斷發現：在小明的食道上段（靠近主動脈弓的狹窄處），黏膜出現了界線分明的潰瘍和出血，損傷型態類似於被「化學灼傷」。確診藥物性食道炎（Pill esophagitis）！原來，小明服用的藥物中，包含了高風險的抗生素（Clindamycin）和非類固醇消炎止痛藥（Naproxen）。再加上最重要的原因，小明本身「服藥方式不當」，這些藥丸滯留在食道中溶解，對黏膜造成了嚴重的腐蝕性傷害。還好，小明經過結合藥物和支持性治療後最終康復出院。

藥物性食道炎

吳昌騰提到，絕大多數服藥的人不會發生藥物性食道炎，但若同時具備多個危險因子（服用高風險藥物、吞藥習慣差、年紀大、食道解剖或運動功能異常），風險會明顯提高。食道並非一根筆直光滑的管子，它有幾個天生的狹窄區（例如與主動脈弓相近處），藥丸很容易在這些地方卡住。當我們服用的藥片或膠囊沒有被水迅速沖入胃部，而在食道某處停留並開始溶解時，局部就會釋放出高濃度的藥物成分。

吳昌騰說明，這些成分（如酸性、腐蝕性或高滲透壓）會直接刺激或灼傷脆弱的食道黏膜，造成急性發炎、糜爛，最終形成潰瘍。這是一個高濃度的「化學灼傷」過程。當食道真的被藥物灼傷時，身體會發出3大警訊：

1.吞嚥劇痛 （Odynophagia） 這是最主要的症狀。

2.胸口灼熱或刺痛 ，疼痛位置通常在胸骨正後方，感覺像是灼熱或刺痛。

3.吞嚥困難 （Dysphagia） 患者會感覺食物或藥丸卡在喉嚨或胸口，有「下不去」的感覺。

吳昌騰補充，如果在服藥後出現吞嚥劇痛、胸口灼熱等症狀，立即停藥、及時就醫、配合治療、調整用藥。藥物性食道炎雖然痛苦，但完全可以預防。關鍵在於養成正確的服藥習慣！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中