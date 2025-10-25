自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》黃斑部病變年齡下修 醫：中壯年加入高危險群

2025/10/25 23:56

健康網》黃斑部病變年齡下修 醫：中壯年加入高危險群

為了喚起社會對視力健康的重視，衛生福利部、中華民國眼科醫學會、中華民國愛盲協會、中國醫藥大學附設醫院眼底病變尖端治療中心及台灣羅氏大藥廠呼籲，大家要愛惜眼睛，並養成定期檢查的好習慣。（記者李惠芬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕為了喚起社會對視力健康的重視，衛生福利部、中華民國眼科醫學會、中華民國愛盲協會、中國醫藥大學附設醫院眼底病變尖端治療中心及台灣羅氏大藥廠，以「視界羅盤 Eye要清晰」為主題，呼籲長輩重視定期視力檢查的重要性。

衛生福利部指出，隨著3C產品普及與使用時間不斷增加，視覺健康挑戰已非單一疾病問題，而是橫跨生活型態、預防醫學與公共衛生的整體議題。

中華民國愛盲協會理事長吳建良指出，黃斑部病變已非長者專利。過去此疾病多見於65歲以上族群，但門診經驗上可以觀察到，如今40至50歲左右的中壯年族群，也常成為黃斑部病變患者。

3成民眾對黃斑部病變認識不足 除了關注更應行動依據最新的「亞太視力健康調查」，範圍涵蓋台灣、南韓、香港、泰國等亞洲8個國家，共4,354位40歲以上的民眾參與，其中包含600位台灣受訪者。報告顯示，有近3成（29%）民眾對於老年性
黃斑部病變認識不足或毫無認知；此外，雖有逾9成的民眾關注視力健康，但行動積極度不足，僅約3成的人會進行眼科檢查。

中華民國眼科醫學會理事長王一中表示，黃斑部病變的成因，不一定只是單純的視力的老化，而是長期用眼行為的累積結果。研究顯示，每增加100度近視，就會提高60%黃斑部病變的風險。他也強調，現代人重視體態與飲食管理，卻常忽略視覺
保養。視覺一旦受損，再先進的科技也難以完全恢復。預防與早期治療，是維持清晰視界的不二法門。

根據衛生福利部統計，2023年台灣約有 721萬人因眼科疾病就診，較前一年增加約31萬人 ，顯示視覺問題已成國人健康隱憂。

