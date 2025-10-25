限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》黃斑部病變年齡下修 醫：中壯年加入高危險群
〔健康頻道／綜合報導〕為了喚起社會對視力健康的重視，衛生福利部、中華民國眼科醫學會、中華民國愛盲協會、中國醫藥大學附設醫院眼底病變尖端治療中心及台灣羅氏大藥廠，以「視界羅盤 Eye要清晰」為主題，呼籲長輩重視定期視力檢查的重要性。
衛生福利部指出，隨著3C產品普及與使用時間不斷增加，視覺健康挑戰已非單一疾病問題，而是橫跨生活型態、預防醫學與公共衛生的整體議題。
請繼續往下閱讀...
中華民國愛盲協會理事長吳建良指出，黃斑部病變已非長者專利。過去此疾病多見於65歲以上族群，但門診經驗上可以觀察到，如今40至50歲左右的中壯年族群，也常成為黃斑部病變患者。
3成民眾對黃斑部病變認識不足 除了關注更應行動依據最新的「亞太視力健康調查」，範圍涵蓋台灣、南韓、香港、泰國等亞洲8個國家，共4,354位40歲以上的民眾參與，其中包含600位台灣受訪者。報告顯示，有近3成（29%）民眾對於老年性
黃斑部病變認識不足或毫無認知；此外，雖有逾9成的民眾關注視力健康，但行動積極度不足，僅約3成的人會進行眼科檢查。
中華民國眼科醫學會理事長王一中表示，黃斑部病變的成因，不一定只是單純的視力的老化，而是長期用眼行為的累積結果。研究顯示，每增加100度近視，就會提高60%黃斑部病變的風險。他也強調，現代人重視體態與飲食管理，卻常忽略視覺
保養。視覺一旦受損，再先進的科技也難以完全恢復。預防與早期治療，是維持清晰視界的不二法門。
根據衛生福利部統計，2023年台灣約有 721萬人因眼科疾病就診，較前一年增加約31萬人 ，顯示視覺問題已成國人健康隱憂。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應