健康網》黃斑部病變年齡下修 醫：中壯年加入高危險群

〔健康頻道／綜合報導〕為了喚起社會對視力健康的重視，衛生福利部、中華民國眼科醫學會、中華民國愛盲協會、中國醫藥大學附設醫院眼底病變尖端治療中心及台灣羅氏大藥廠，以「視界羅盤 Eye要清晰」為主題，呼籲長輩重視定期視力檢查的重要性。

衛生福利部指出，隨著3C產品普及與使用時間不斷增加，視覺健康挑戰已非單一疾病問題，而是橫跨生活型態、預防醫學與公共衛生的整體議題。

中華民國愛盲協會理事長吳建良指出，黃斑部病變已非長者專利。過去此疾病多見於65歲以上族群，但門診經驗上可以觀察到，如今40至50歲左右的中壯年族群，也常成為黃斑部病變患者。

3成民眾對黃斑部病變認識不足 除了關注更應行動依據最新的「亞太視力健康調查」，範圍涵蓋台灣、南韓、香港、泰國等亞洲8個國家，共4,354位40歲以上的民眾參與，其中包含600位台灣受訪者。報告顯示，有近3成（29%）民眾對於老年性

黃斑部病變認識不足或毫無認知；此外，雖有逾9成的民眾關注視力健康，但行動積極度不足，僅約3成的人會進行眼科檢查。

中華民國眼科醫學會理事長王一中表示，黃斑部病變的成因，不一定只是單純的視力的老化，而是長期用眼行為的累積結果。研究顯示，每增加100度近視，就會提高60%黃斑部病變的風險。他也強調，現代人重視體態與飲食管理，卻常忽略視覺

保養。視覺一旦受損，再先進的科技也難以完全恢復。預防與早期治療，是維持清晰視界的不二法門。

根據衛生福利部統計，2023年台灣約有 721萬人因眼科疾病就診，較前一年增加約31萬人 ，顯示視覺問題已成國人健康隱憂。

