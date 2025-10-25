健康網》夜間腳抽筋 醫：恐靜脈循環不良警訊

宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，若補充電解質、鈣片仍無效，甚至久坐也容易抽筋，就可能與「靜脈功能不全」有關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕夜裡被腳抽筋痛醒，是許多人都有過的經驗。一般人多半以為是缺鈣、疲勞或運動過度所致，宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，若補充電解質、鈣片仍無效，甚至久坐也容易抽筋，就可能與「靜脈功能不全」有關。當靜脈回流不良，肌肉得不到足夠血液與氧氣供應，就容易在放鬆時痙攣。不僅影響睡眠，也可能是血液循環異常的警訊。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，年紀大的老人家抽筋好像是很常見的事情，晚上睡著睡著突然腳抽起來，其實年輕人也會。一般常見的抽筋原因包括疲勞、用腳過多、激烈運動或比賽，造成肌纖維的過度緊繃，引發痙攣的情況。另外，就是脫水與電解質失衡，所以常會請病人補充電解質與鈣片，穩定肌電位，避免抽筋的發生。

請繼續往下閱讀...

宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，靜脈回流不順暢也會造成肢體水腫，產生局部組織壓迫，更加造成肌肉的損傷；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

劉中平提到，但還是有不少患者抱怨吃鈣片沒有效，甚至沒啥運動坐著看電腦一整天反而晚上腳抽筋。研究之後發現，這樣的患者通常是因為靜脈循環不好導致抽筋。肌肉放鬆的時候需要能量和氧氣供應，才有辦法讓肌纖維舒展到能夠再收縮的狀態，而靜脈功能不良會讓肌肉細胞無法得到足夠的血液供應，導致抽筋的產生，此外，靜脈回流不順暢也會造成肢體水腫，產生局部組織壓迫，進一步造成肌肉的損傷。

劉中平表示，可以使用抗凝血劑改善血液循環來治療靜脈功能不良，也可以使用肌肉鬆弛劑來放鬆肌肉，不過兩者的副作用都不少，效果也因人而異。心臟科用來幫助血液循環的體外反搏儀器EECP，利用臀部、大腿和小腿的規律性加壓，可以提升全身的血流。目前已有研究證實，EECP可以增進靜脈循環，減少夜間抽筋的機會。

劉中平補充，晚上抽筋除了困擾睡眠以外，也有可能是靜脈功能不良的表現，不能掉以輕心，請盡早諮詢醫師的意見。

