自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》十大優質水果呵護腸道 巴西網紅醫鼓勵多吃

2025/10/25 21:10

巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯建議每日攝取3-4份水果，最好是2-3樣不同種類水果；示意圖。（圖取自freepik）

巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯建議每日攝取3-4份水果，最好是2-3樣不同種類水果；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯（Dr. Fernando Lemos）建議每日攝取3-4份水果，最好是2-3樣不同種類的水果，他列舉十大水果好處，可以改善便秘、調整菌相、幫助消化以及抗發炎與全身平衡等。不過，他也呼籲，糖友、腎友在攝取量上要聽從醫囑。

費爾南多．萊莫斯擁有695萬追蹤者，在上架2天的「對腸道最好的水果」影片中，吸引2萬觀看次數。可見得，健康養生之道已不分人種，引起各界廣泛討論。他也一再叮嚀，吃水果要吃新鮮的，最好連果皮一起吃下，不要榨汁，以免纖維攝取不足。

●改善便秘：木瓜、李子、梨、奇異果、無花果。

●調整菌相：香蕉、蘋果、紅果類。

●幫助消化：鳳梨、奇異果、木瓜。

●抗發炎與全身平衡：紅果類（草莓、藍莓）、蘋果、奇異果。

費爾南多．萊莫斯說，水果含有多種營養素，如維生素、礦物質、抗氧化物，這是早已為人所熟知的功能。他認為，吃水果有以下作用：

●纖維：可溶性纖維在腸道中形成膠體，有助於軟化糞便、延長通過時間；不溶性纖維則增加糞便體積，刺激腸道蠕動。

●益生元作用：某些纖維或可發酵物質，可被腸道益菌（如雙歧桿菌、乳酸桿菌）利用，產生短鏈脂肪酸，有助維護腸黏膜健康與抑制病原菌。

●酵素與活性物質：例如木瓜的木瓜酵素、鳳梨蛋白酶可幫助蛋白質消化；植物多酚具有抗氧化與抗菌、抗發炎作用，可能保護腸道屏障。

●菌叢調節：水果中的各種纖維與植化物可能影響腸道菌種多樣性與平衡，進而影響代謝、免疫、發炎等反應。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中