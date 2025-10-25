健康網》十大優質水果呵護腸道 巴西網紅醫鼓勵多吃

巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯建議每日攝取3-4份水果，最好是2-3樣不同種類水果；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯（Dr. Fernando Lemos）建議每日攝取3-4份水果，最好是2-3樣不同種類的水果，他列舉十大水果好處，可以改善便秘、調整菌相、幫助消化以及抗發炎與全身平衡等。不過，他也呼籲，糖友、腎友在攝取量上要聽從醫囑。

費爾南多．萊莫斯擁有695萬追蹤者，在上架2天的「對腸道最好的水果」影片中，吸引2萬觀看次數。可見得，健康養生之道已不分人種，引起各界廣泛討論。他也一再叮嚀，吃水果要吃新鮮的，最好連果皮一起吃下，不要榨汁，以免纖維攝取不足。

請繼續往下閱讀...

●改善便秘：木瓜、李子、梨、奇異果、無花果。

●調整菌相：香蕉、蘋果、紅果類。

●幫助消化：鳳梨、奇異果、木瓜。

●抗發炎與全身平衡：紅果類（草莓、藍莓）、蘋果、奇異果。

費爾南多．萊莫斯說，水果含有多種營養素，如維生素、礦物質、抗氧化物，這是早已為人所熟知的功能。他認為，吃水果有以下作用：

●纖維：可溶性纖維在腸道中形成膠體，有助於軟化糞便、延長通過時間；不溶性纖維則增加糞便體積，刺激腸道蠕動。

●益生元作用：某些纖維或可發酵物質，可被腸道益菌（如雙歧桿菌、乳酸桿菌）利用，產生短鏈脂肪酸，有助維護腸黏膜健康與抑制病原菌。

●酵素與活性物質：例如木瓜的木瓜酵素、鳳梨蛋白酶可幫助蛋白質消化；植物多酚具有抗氧化與抗菌、抗發炎作用，可能保護腸道屏障。

●菌叢調節：水果中的各種纖維與植化物可能影響腸道菌種多樣性與平衡，進而影響代謝、免疫、發炎等反應。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法