健康網》1週便便少於3次屬慢性便秘 中醫「秋天潤腸 TOP3」

2025/10/30 21:06

中醫師卓韋儒提醒，若體內水分過少，蠕動變慢，恐造成便秘；並提出「秋天潤腸 TOP3」食物。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人很愛大吃大喝，水喝得少、菜吃得少、肉吃得多，導致便秘找上門。中醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」表示，若體內水分不夠、蠕動變慢，便秘馬上報到。

卓韋儒說明，很多人都會出現這些狀況：

●一週解不到 3 次 → 屬於「慢性便秘」。

●排便硬、顆粒狀 → 腸道水分不足。

●解完還覺得「殘便感」 → 腸道蠕動不良。

卓韋儒表示，長期便秘不是小事：

●腸道壞菌增加 → 免疫力下降。（Gut Microbes, 2022）

●糞便毒素累積 → 增加大腸癌風險。（Lancet Gastroenterol Hepatol, 2023）

●用力過度 → 痔瘡、腸憩室、甚至心腦血管事件風險升高。

醫學證據：高纖維＋含水食物，能縮短腸道通過時間、改善排便（Nutrients, 2023）。

卓韋儒建議「秋天潤腸 TOP3」：

●芭樂→一顆等於三碗飯的纖維，增加便便體積，推得動才排得順。

●蘋果→富含果膠，餵養腸道益菌，幫你打造「滑順腸道」。

●地瓜→抗性澱粉＋纖維，刺激蠕動，改善排便規律。

卓韋儒提醒，每天至少 2000ml 水，纖維才不會變「堵塞劑」；搭配 30 分鐘運動，腸胃蠕動更有力；有便秘困擾的人，可適量補充益生菌（Lactobacillus, Bifidobacterium）。

