自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》從爭奪到和解 遊戲中看孩子發展歷程

2025/10/26 21:16

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，即使是六歲以下的幼兒，也會在遊戲中展現不同的人際策略。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，即使是六歲以下的幼兒，也會在遊戲中展現不同的人際策略。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子的人際互動，其實從遊戲就開始了。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，即使是6歲以下的幼兒，也會在遊戲中展現不同的人際策略─有的謹慎觀察、有的熱情主動、有的察言觀色、也有的勇於爭取主導權。從爭執到和好、從合作到再度磨合，這些短暫卻真實的片刻，其實正是孩子練習理解「人與人之間的界線與連結」的歷程。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，即使是6歲以下的幼兒人際互動團體，也還是可以見識到人性本能神奇的一面。有的孩子會先謹慎觀察，再選擇最安全的方式加入遊戲。有的孩子主動熱情，非常自在地直接認識新朋友一起玩。有的孩子更會察言觀色，評估怎樣的互動對自己最有利。

黃閎新提到，如果自己看起來最弱勢，就配合大家自然形成的潛規則，在大人來看，就是個平穩的樣子。可是如果反過來，那就可能直接表達，用推開或搶玩具的方式爭取主導，因為對方力氣比較小，或還不知道怎麼表達拒絕。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，在這些互動的過程裡，不只看到他們的情緒，也能觀察到能力的變化。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，在這些互動的過程裡，不只看到他們的情緒，也能觀察到能力的變化。（圖取自freepik）

黃閎新分享，最可愛的畫面，往往出現在他們自己找到平衡的時候。原本還在爭奪玩具，下一刻卻突然自行和解，甚至互相擁抱。也有孩子會聯合起來，興奮地分享他們的想像世界，邀請他一起加入他們的故事。那些看似短暫的片刻，其實是孩子正在嘗試理解人與人之間的界線與連結。

黃閎新指出，在這些互動的過程裡，不只看到他們的情緒，也能觀察到能力的變化。一起玩遊戲的時候，其實能看見孩子的發展歷程，而不只是「學習表現」或吸收的知識。從一開始只能單獨玩，到能在同一個空間各自遊戲，接著學會共用同一個主題的玩具，有時會出現輪流與交換的行為，最後甚至能設定規則、合作完成任務。這些遊戲行為的變化經常起伏，也伴隨著不同的社交行為與情緒反應。

黃閎新提到，以心理師的角度來看，一方面孩子在團體中各自形成不同的人際互動目標，另一方面也能直接體驗各種可能的挫折。最大的差異在於，當衝突或情緒崩潰發生時，我可以在現場立即介入、協助調整。看著孩子們在一次次遊戲中學會伸出手、也學會放下手，那份成長的真實與溫度，往往比我們想像得更動人。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中