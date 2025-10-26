健康網》從爭奪到和解 遊戲中看孩子發展歷程

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，即使是六歲以下的幼兒，也會在遊戲中展現不同的人際策略。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子的人際互動，其實從遊戲就開始了。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，即使是6歲以下的幼兒，也會在遊戲中展現不同的人際策略─有的謹慎觀察、有的熱情主動、有的察言觀色、也有的勇於爭取主導權。從爭執到和好、從合作到再度磨合，這些短暫卻真實的片刻，其實正是孩子練習理解「人與人之間的界線與連結」的歷程。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，即使是6歲以下的幼兒人際互動團體，也還是可以見識到人性本能神奇的一面。有的孩子會先謹慎觀察，再選擇最安全的方式加入遊戲。有的孩子主動熱情，非常自在地直接認識新朋友一起玩。有的孩子更會察言觀色，評估怎樣的互動對自己最有利。

黃閎新提到，如果自己看起來最弱勢，就配合大家自然形成的潛規則，在大人來看，就是個平穩的樣子。可是如果反過來，那就可能直接表達，用推開或搶玩具的方式爭取主導，因為對方力氣比較小，或還不知道怎麼表達拒絕。

黃閎新分享，最可愛的畫面，往往出現在他們自己找到平衡的時候。原本還在爭奪玩具，下一刻卻突然自行和解，甚至互相擁抱。也有孩子會聯合起來，興奮地分享他們的想像世界，邀請他一起加入他們的故事。那些看似短暫的片刻，其實是孩子正在嘗試理解人與人之間的界線與連結。

黃閎新指出，在這些互動的過程裡，不只看到他們的情緒，也能觀察到能力的變化。一起玩遊戲的時候，其實能看見孩子的發展歷程，而不只是「學習表現」或吸收的知識。從一開始只能單獨玩，到能在同一個空間各自遊戲，接著學會共用同一個主題的玩具，有時會出現輪流與交換的行為，最後甚至能設定規則、合作完成任務。這些遊戲行為的變化經常起伏，也伴隨著不同的社交行為與情緒反應。

黃閎新提到，以心理師的角度來看，一方面孩子在團體中各自形成不同的人際互動目標，另一方面也能直接體驗各種可能的挫折。最大的差異在於，當衝突或情緒崩潰發生時，我可以在現場立即介入、協助調整。看著孩子們在一次次遊戲中學會伸出手、也學會放下手，那份成長的真實與溫度，往往比我們想像得更動人。

