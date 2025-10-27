健康網》健身後未立刻吃高蛋白 變「白吃」？研究：不影響

不少人認為若要做到「肌肥大」，讓自己擁有漂亮的肌肉，需要在運動後補充蛋白質。然研究指出，確保自己能每天定量攝取蛋白質更加重要。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕相信多數有重量訓練習慣的人，都聽說過運動完以後需要補充蛋白質，才能幫肌肉長大。但是一定要在健身後30分鐘內嗎？若超過30分鐘才吃高蛋白，就「白吃」，無法有效幫助肌肥大，是這樣嗎？研究指出，運動前後的補充時間對於增加肌耐力、骨質密度等數值無影響，即使是運動前也一樣；最重要的，是每日定時定量攝取蛋白質。

根據《frontiersin》刊登的研究指出，研究團隊針對蛋白質攝取對於肌肥大影響進行研究，並將重點放在補充的時機」。研究團隊邀請40名約在20到28歲左右，有健身習慣的男性，進行8週的訓練，並且結合蛋白質攝取，評估肌肉表現等指標。最後有31人完成研究。

另外，研究分成訓練前3小時以及訓練後3小時補充蛋白質；另一組則是在訓練的剛開始與剛結束這些時間點補充。兩組人的飲食習慣一模一樣，以降低差異。

最後結果發現，兩組人的肌肉量均顯著增加，結論指出，攝取高蛋白飲食可增強接受重量訓練的男性之肌肉表現與骨質密度，且與攝取時間無關。同時每日的蛋白質總攝取量，才是促進肌肉生長的因素。

研究指出，過去提出的「合成代謝之窗」，也就是在運動後補充蛋白質能夠增加肌肉量的概念，並沒有我們以為的這麼窄；過去有個說法是運動後3小時，但研究指出範圍應當過去認知的還要寬鬆。最後研究提醒，與其拘泥於訓練後3小時，應當確保整天的蛋白質攝取量充裕。

國際運動營養學會指出，運動前後攝取蛋白質，能增加骨密度、肌耐力等表現。同時在老年人若能在早餐補充蛋白質，對骨密度幫助最大。

