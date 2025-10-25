健康網》禁用廚餘餵豬 醫：減少豬暴露黃麴毒素風險

台中一處養豬場出現非洲豬瘟病例，全台禁用廚餘養豬，腎臟科醫師江守山覺得此舉很好，免於豬隻染上黃麴毒素風險。（桃園市環保局）

〔健康頻道／綜合報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心今（25）日召開記者會，行政院政務委員陳時中表示，台中一處養豬場出現非洲豬瘟病例，初步調查顯示沒有外擴跡象。

餿水未冷藏又耐280度高溫 豬易吞下黃麴毒素

腎臟科醫師江守山在臉書表示，戒掉用餿水餵豬是好事，因為餿水在收集過程從來沒有人冷藏，所以它容易長出黃麴毒素，而黃麴毒素耐熱到280度並不會因為你煮熟而減少含量。所以吃了餵餿水的豬當然容易有黃麴毒素暴露的風險。

請繼續往下閱讀...

全台目前禁用廚餘養豬，環境部今天表示，中央沒有推廚餘瀝乾當垃圾丟，但要瀝水減少廚餘量，維持原有清運體系；農業部則表示，未來廚餘是否可再用於養豬還在審慎評估。

此外，江守山說，非洲豬瘟肆虐歐亞已經幾十年了，沒有看過人因為吃了有豬瘟的豬肉而生病過，因為他是一個雙股DNA病毒不容易變異，所以不容易跨物種傳播，跟禽流感、SARS病毒、新冠病毒這些RNA病毒會快速跨物種傳染，完全是兩回事。

江守山進一步說明，即使豬在潛伏期被屠宰，因為豬肉沒辦法生食，最後都會經過煮熟處理。從來沒報告有因為接觸或飲食而得到豬瘟的案例。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法