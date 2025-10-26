自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》營養又不胖 營養師推快速午餐6提案

2025/10/26 11:28

營養師彭逸珊分享，午餐不僅影響下午的精神與專注力，還會默默左右體態與健康。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕忙碌的上班日，午餐是不是常常「隨便吃就好」？但其實這一餐不僅影響下午的精神與專注力，還會默默左右體態與健康。營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，推出「上班族快速午餐提案」，不管你是外食族、便當族還是超商控，都能吃得營養又不胖：

健康餐

優點：選擇多、烹調較清淡。

注意配菜需選擇蔬菜，避免以玉米、南瓜、地瓜等澱粉類取代蔬菜。

●夏威夷碗

優點：可補充大量蔬菜、多種低脂優質蛋白可選。

注意腸胃敏感者要注意生冷食。

●自助餐

優點：配菜選擇多、份量自由搭。

注意需避開烹調過油、勾芡類與炸物。

●便當

優點：快速方便、可調整飯量。

注意配菜需選擇蔬菜類，健身族群可選豆干、毛豆。

●超商

優點：方便快速，且有高蛋白、減脂系列餐盒可選。

注意需特別判斷是否均衡，必要時加上茶葉蛋或生菜沙拉平衡。

●小吃店

優點：店家多、多種小菜、燙青菜可挑。

注意避免以澱粉為主，需搭配豆干、蛋、燙青菜等配餐。

小秘訣

1.餐前喝一杯250ml白開水，幫助食慾調節與提升代謝。

2.可自備環保餐具和環保袋，減少使用塑膠。

3.每天輪替不同選項，讓營養攝取更多元。

彭逸珊表示，輕鬆搞定午餐，讓工作效率UP，身體也更輕盈。

