健康網》營養又不胖 營養師推快速午餐6提案
〔健康頻道／綜合報導〕忙碌的上班日，午餐是不是常常「隨便吃就好」？但其實這一餐不僅影響下午的精神與專注力，還會默默左右體態與健康。營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，推出「上班族快速午餐提案」，不管你是外食族、便當族還是超商控，都能吃得營養又不胖：
●健康餐
優點：選擇多、烹調較清淡。
注意配菜需選擇蔬菜，避免以玉米、南瓜、地瓜等澱粉類取代蔬菜。
●夏威夷碗
優點：可補充大量蔬菜、多種低脂優質蛋白可選。
注意腸胃敏感者要注意生冷食。
●自助餐
優點：配菜選擇多、份量自由搭。
注意需避開烹調過油、勾芡類與炸物。
●便當
優點：快速方便、可調整飯量。
注意配菜需選擇蔬菜類，健身族群可選豆干、毛豆。
●超商
優點：方便快速，且有高蛋白、減脂系列餐盒可選。
注意需特別判斷是否均衡，必要時加上茶葉蛋或生菜沙拉平衡。
●小吃店
優點：店家多、多種小菜、燙青菜可挑。
注意避免以澱粉為主，需搭配豆干、蛋、燙青菜等配餐。
小秘訣
1.餐前喝一杯250ml白開水，幫助食慾調節與提升代謝。
2.可自備環保餐具和環保袋，減少使用塑膠。
3.每天輪替不同選項，讓營養攝取更多元。
彭逸珊表示，輕鬆搞定午餐，讓工作效率UP，身體也更輕盈。
