限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》燒仙草選錯料 熱量直逼800卡
〔健康頻道／綜合報導〕你最愛哪一種仙草？是冰涼的仙草凍還是暖心的燒仙草？農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，市售有約6成仙草是進口的！雖然進口仙草價格便宜，但香氣、品質、新鮮度都不及國產仙草。營養師高敏敏提醒，一碗無加料的燒仙草約150大卡，若再加上花生、珍珠、蜜豆等配料，熱量恐飆至800大卡。建議偶爾享用，或與家人共享一碗、少高糖熱量或奶精。
營養師高敏敏於臉書粉專提醒，一碗無加料的燒仙草熱量為150kcal，若是加上熱量較高的配料如花生（245kcal）；波霸珍珠（195kcal）；蜜紅豆、蜜綠豆、蜜花豆（195kcal）。一碗綜合燒仙草的熱量會將近800大卡。建議：
請繼續往下閱讀...
1.偶而享用就好。
2.選仙草多一點的 也可以直接享用原味燒仙草。
3.少加高糖配料跟奶精。
4.跟家人共享一碗。
農糧署指出，臺灣仙草主要栽培在新竹關西、嘉義水上與中埔、彰化二水以及苗栗銅鑼。購買仙草時，記得認明：清楚標示產地、有產銷履歷、可產品溯源、外觀挑選鬚根少、雜質少、泥土少；以及沒有霉味與濕氣的仙草乾，這樣才安心享用，吃到真正的臺灣味。
電鍋煮國產仙草茶
準備材料：仙草乾100g、水3000cc、糖適量。
1.清洗：仙草乾剪短後洗淨。
2.慢燉：將仙草乾與水，放入電鍋內鍋（外鍋水量可依據使用電鍋。
作調整，一般加兩杯水）
3.濾渣：電鍋跳起後過濾仙草乾，再依喜好加糖調味。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應