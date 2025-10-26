自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》燒仙草選錯料 熱量直逼800卡

2025/10/26 12:19

營養師高敏敏提醒，一碗無加料的燒仙草約150大卡，若再加上花生、珍珠、蜜豆等配料，熱量恐飆至800大卡。（資料照）

營養師高敏敏提醒，一碗無加料的燒仙草約150大卡，若再加上花生、珍珠、蜜豆等配料，熱量恐飆至800大卡。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕你最愛哪一種仙草？是冰涼的仙草凍還是暖心的燒仙草？農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，市售有約6成仙草是進口的！雖然進口仙草價格便宜，但香氣、品質、新鮮度都不及國產仙草。營養師高敏敏提醒，一碗無加料的燒仙草約150大卡，若再加上花生、珍珠、蜜豆等配料，熱量恐飆至800大卡。建議偶爾享用，或與家人共享一碗、少高糖熱量或奶精。

營養師高敏敏於臉書粉專提醒，一碗無加料的燒仙草熱量為150kcal，若是加上熱量較高的配料如花生（245kcal）；波霸珍珠（195kcal）；蜜紅豆、蜜綠豆、蜜花豆（195kcal）。一碗綜合燒仙草的熱量會將近800大卡。建議：

1.偶而享用就好。

2.選仙草多一點的 也可以直接享用原味燒仙草。

3.少加高糖配料跟奶精。

4.跟家人共享一碗。

農糧署指出，臺灣仙草主要栽培在新竹關西、嘉義水上與中埔、彰化二水以及苗栗銅鑼。購買仙草時，記得認明：清楚標示產地、有產銷履歷、可產品溯源、外觀挑選鬚根少、雜質少、泥土少；以及沒有霉味與濕氣的仙草乾，這樣才安心享用，吃到真正的臺灣味。

電鍋煮國產仙草茶

準備材料：仙草乾100g、水3000cc、糖適量。

1.清洗：仙草乾剪短後洗淨。

2.慢燉：將仙草乾與水，放入電鍋內鍋（外鍋水量可依據使用電鍋。

作調整，一般加兩杯水）

3.濾渣：電鍋跳起後過濾仙草乾，再依喜好加糖調味。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

