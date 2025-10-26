健康網》不給糖就搗蛋！ 萬聖節糖果最低卡是它

好食課營養師楊哲雄分享，熱量、糖量最低的是海鹽檸檬糖，一顆9大卡、糖2克；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不給糖、就搗蛋。萬聖節即將到來，小孩要糖的同時，爸媽也要幫孩子們掌控一下糖分攝取。好食課營養師楊哲雄（Oliver）分享，像是8克的七七乳加約有40大卡、10克曼陀珠就有9克糖；熱量、糖量最低的則是海鹽檸檬糖，一顆9大卡，糖2克。

楊哲雄於「好食課」臉書粉專提到，根據美國兒科醫學會建議，2歲以下兒童不應該接觸到添加糖，而2-18歲則限制每日控制在25克以內，避免健康受影響。他並整理出萬聖節常見糖果的熱量與糖量，讓爸媽心中有數。糖果熱量、糖分列表：

七七乳加（8克）：40大卡 / 糖3克。

曼陀珠（10克）：39大卡 / 糖9克。

金熊Q軟糖（10克）：34大卡 / 糖5克。

牛奶糖（6克）：26大卡 / 糖4克。

漢堡軟糖（7克）：24大卡 / 糖4克。

迷你棒棒糖（6克）：24大卡 / 糖6克。

吸血鬼軟糖（7克）：23大卡 / 糖4克。

偉特糖（5克）：22大卡 / 糖4克。

嗨啾軟糖（5克）：21大卡 / 糖3克。

Dr.Q蒟蒻果凍（20克）：20大卡 / 糖4克。

咖啡糖（5克）：20大卡 / 糖3克。

含餡棉花糖（6克）：18大卡 / 糖3克。

乖乖水果軟糖（5克）：17大卡 / 糖4克。

海鹽檸檬糖（5克）：9大卡 / 糖2克。

楊哲雄補充，吃完也別忘記勤刷牙喔！不然被搗蛋的就會是你的牙齒了。

