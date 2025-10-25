自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「慢性便秘」很麻煩 研究：多管齊下緩解

2025/10/25 21:45

緩解慢性便秘，研究指出：車前子能幫助增加排便次數、讓大便比較軟。若不喜歡車前子，可吃奇異果。（圖取自freepik）

緩解慢性便秘，研究指出：車前子能幫助增加排便次數、讓大便比較軟。若不喜歡車前子，可吃奇異果。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕慢性便秘很常見，也很困擾。臺北醫學大學附設醫院小兒部專任主治醫師簡睦旼在部落格與粉專「熊孩子出沒！ 簡睦旼醫師」說明，最新的英國飲食協會（BDA）指南把近年研究整理後，告訴我們：哪些吃法「真的有幫助」。以下用最簡單的方式說明。

摘要：

●車前子纖維最有效，研究有多項證明：車前子能幫助增加排便次數、讓大便比較軟。

●奇異果是友善選擇。有些人不喜歡車前子，奇異果比車前子更容易被接受，也能小幅提升排便次數。

●氧化鎂補充品效果明顯，但要留意腸胃不適與個人疾病史。

●高礦物質水、黑麥麵包也有幫助，但效果通常較小、或需要較大的攝取量。

●「整體高纖飲食」的證據目前不足，重點放在「特定食物或補充品」。

至於詳細應該怎麼做呢？簡睦旼續談研究內容：

●車前子：多數研究在「每日超過 10 克」，連續吃「至少 4 週」才看得出效果。第一次吃容易脹氣，建議從少量開始、配水多一點。

●奇異果：這篇指引最有趣的地方，細節如下：

●建議量：每天 2–3 顆，連續至少 4 週再評估。

與車前子比較：研究顯示每週排便次數「小幅」優於車前子（約 +0.36 次／週），但對糞便稠度沒有更好。

補充品 vs 整果：整顆奇異果的證據較一致；膠囊或乾粉對「頻率、稠度」沒有明顯好處，但可能減少腹痛。

適合族群：吃車前子容易脹氣、放氣或腹痛的人，可以考慮先試奇異果。

氧化鎂：可明顯增加排便次數、變軟稠度；但可能出現腹痛或腹瀉。腎臟病、電解質異常或在用利尿劑者，務必先詢問醫師。

高礦物質水：每天 0.5–1.5 公升、持續 2–6 週，對「整體反應」有幫助，但不一定能提高排便次數。

最後簡睦旼提醒：這份指南是針對「成人」。目前兒童的證據仍不足；另外，任何纖維都要「慢慢加量＋多喝水」，比較不會脹氣不舒服。

對奇異果過敏、或需要限制鉀的人，先問專業人員。若 4 週沒有改善，再和醫療人員討論其他選項（藥物、檢查等）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中