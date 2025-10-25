自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》解析蔡璧名抗癌 醫：非養生取代醫療

2025/10/25 20:09

台大中文系教授蔡璧名離世，精神科醫師陳璿丞指出，她從未反醫學，而是著重身心靈調養。（取自蔡璧名IG）

台大中文系教授蔡璧名離世，精神科醫師陳璿丞指出，她從未反醫學，而是著重身心靈調養。（取自蔡璧名IG）

〔健康頻道／綜合報導〕台大中文系教授蔡璧名因子宮頸癌病逝，精神科醫師陳璿丞指出，她曾說罹癌半年腫瘤消失了，但所謂「奇蹟」不在於她用了「養生」取代醫療，而在於她「成功地挺過了醫療」。

陳璿丞在臉書專頁「陳璿丞醫師x析心事務所」表示，外界將蔡璧名的「康復」，過度歸功於太極拳或穴道導引時，他指出，心情上除了對蔡璧名惋惜外，更添上了一層複雜與憂慮。

塑造「養生」打敗癌症 醫駁：治療是不可取代的

陳璿丞說，許多標題與內文，不斷強調蔡璧名如何透過「太極拳」、「穴道導引」、「氣功養生」，「奇蹟般」地戰勝了癌症。這些報導，有意無意地營造出一種氛圍：似乎只要潛心修練中國傳統養生功法，就能「打敗」癌症，而現代醫學的「治療」反倒成了次要、甚至可以被取代的選項。

陳璿丞說，對於局部晚期的子宮頸癌（如第三期），國際公認的標準治療是「同步化學放射治療」。這包含了體外放射治療（俗稱「電療」）合併鉑類化療（俗稱「化療」），並在後續加上近距離放射治療。

蔡璧名半年內腫瘤消失 醫：正是化療預期目標

而蔡璧名在著作與訪談中，陳璿丞表示，她從未否認過接受西醫治療，也經歷了完整的療程。不少報導中常提到她，在「半年內腫瘤奇蹟般消失」。陳璿丞說，事實上，同步化學放射治療療程的目標，正是在約8週的治療後達到「完全緩解」。

所以，陳璿丞認為，半年內腫瘤消失，這並非「奇蹟」，而是現代醫學標準治療的「預期成果」。抗癌的過程其實不太舒服，化療的噁心、嘔吐、白血球低下；放療對骨盆腔黏膜的灼傷、長期的腸道與泌尿道副作用。許多患者不是死於癌症本身，常常因無法承受副作用而「中斷治療」。

醫：蔡璧名從未反醫學 著重身心靈調養

養生功法（太極、導引），這些溫和的運動，維持肌力與體能， 癌症患者常有的「惡病質」會導致肌肉流失，而溫和運動有助維持基本體能，這是完成療程的重要基礎。

陳璿丞認為，真正的紀念，是「不誤讀」蔡璧名的離世。她用生命實踐了《莊子》的智慧，在重病中活出了生命的韌性與光輝。不是將她神話成一個「反醫學」的圖騰，而是完整地理解她所做的「整合」。現代醫學的治療，是「救命」的基礎；而身心靈的調養，是「活得好」的關鍵。

