健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

在運動中心昏倒OHCA 消防局電話指導急救恢復心跳

2025/10/25 15:26

嘉義市國民運動中心發生男性民眾跑步時昏倒OHCA事件。（嘉義市消局提供）

嘉義市國民運動中心發生男性民眾跑步時昏倒OHCA事件。（嘉義市消局提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市國民運動中心今日上午有位54歲男子在跑步機運動時，突然倒地失去生命徵象，消防局勤務指揮中心獲報透過電話指導在場人員施行心肺復甦術，並使用PAD電擊2次，救護人員到場接手持續CPR，男恢復心跳，送往嘉義基督教醫院續作診治。

嘉義市政府消防局救災救護指揮科是在今日上午10時44分許接獲報案，指稱國民運動中心有OHCA患者（到院前心肺功能停止）需要救護車協助，立即派遣第二消防大隊蘭潭分隊救護車前往救援。

救護人員抵達，回報患者為54歲男性，倒臥在跑步機旁，運動中心人員表示患者使用跑步機時突然倒地失去生命徵象，立即撥打119求救，並依照119線上DA-CPR通話指導，迅速施行心肺復甦術，並使用PAD電擊2次，爭取黃金搶救時間。

救護人員接手持續CPR，並換成AED時發現心電圖有波形且不建議電擊、頸動脈摸的到、患者有自主性呼吸，判斷該患者成功恢復自發性循環（ROSC），立即測量生命徵象血壓116/82mmHg、血氧94%、體溫36度，血糖114mg/dl，意識對聲音有反應，過去有高血壓及心臟疾病病史，救護人員立即給予氧氣面罩，後送往嘉義基督教醫院續作診治。

嘉義市國民運動中心男性OHCA搶救中。（嘉義市消局提供）

嘉義市國民運動中心男性OHCA搶救中。（嘉義市消局提供）

嘉義市國民運動中心男性OHCA搶救中。（嘉義市消局提供）

嘉義市國民運動中心男性OHCA搶救中。（嘉義市消局提供）

