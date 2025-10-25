台南關廟悠然山莊慶30週年 新大樓開辦失智團體家屋

財團法人樹河社會福利基金會銀彬大樓落成啟用，1樓為日照中心，2樓為失智團體家屋。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕財團法人樹河社會福利基金會位於台南市關廟區的悠然山莊安養中心，今（25）日慶祝30週年，新建的銀彬大樓也落成啟用，除設置日間照顧中心，還有失智團體家屋，並全面導入AI智慧照護科技，希望讓長者享有尊嚴的生活與照顧。

悠然山莊安養中心為創辦人許鴻彬於1992年捐地興建，現年84歲的董事長許秀子，當年為了父親「希望讓長者可以過得有尊嚴且獲得照顧」，從美國返台投入迄今，悠然山莊創設之初也常親自到市場買菜、煮菜。回想30年來，她說，自己憑著一股傻勁走到現在，期間的辛酸一言難盡，期勉年輕團隊秉持著創辦人的精神繼續往前走，也希望政府在長照這一塊，可以再多投入一點心力。

銀彬大樓在許鴻彬的子女許秀子、許瑞麟共同主持下啟用，1樓為日間照顧中心，同一段時間最多可照顧30人；2樓規劃失智團體家屋，可同時提供9名行動自如的失智長者入住，給予長者家的感覺。並全面導入AI智慧照護科技，

包括非接觸式生理監測、跌倒偵測、語音醫療紀錄與環境品質感測系統，打造安全、尊嚴、溫暖的生活環境。

今天的30週年慶活動及銀彬大樓落成啟用，由「悠然千歲團」長輩的精彩表演揭開序幕，另有街頭藝人、

小丑互動秀、樂團演奏等，以及奇美食品、阿瘦皮鞋、護力養、華科基金會、悠美蔬等企業設攤，提供肌少症檢測、聽力檢查、心理健康諮詢及闖關活動等，吸引社區民眾與長輩熱情參與。

悠然山莊安養中心慶祝30週年，84歲的許秀子（中）勉勵團隊延續創辦人的精神。（記者劉婉君攝）

