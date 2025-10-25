健康網》19歲新生代網紅隕落 醫：青少年憂鬱有8大前兆

台菲混血新生代網紅艾曼僅19歲，疑重度憂鬱症離世，成大醫院精神科提醒青少年有出現8大特徵，親友要特別注意。（取自艾曼IG）

〔健康頻道／綜合報導〕台菲混血新生代網紅艾曼．艾提恩薩（Emmanuelle “Emman” Atienza），年僅19歲，疑因重度憂鬱症，驚傳於美國洛杉磯住所離世。

家屬在她的社群平台證實艾曼離世消息，並表示，女兒從不掩飾自己的心理健康狀況，在她過去經營自媒的過程中，因個性較為開放，在保守的菲律賓社會中頗受爭議。

根據成大醫院衛教資料，據統計，台灣青少年罹患憂鬱症的比例，在青春期前期（13至16歲）約有2%，男女比例差別不大；至青春期後期（17至20歲）則增加到4%，男女比例亦擴大為1:2。甚至有研究指出，約有20%的青少年曾經出現貶低自己的想法，更有高達40%的青少年曾出現明顯的憂鬱情緒。

憂鬱症對於青少年有很大的殺傷力，其中最嚴重的就是因憂鬱症而導致的自殺行為。統計資料顯示，台灣近十年來自殺死亡率持續成長，已達十年前的二倍，其中15歲至24歲青少年死亡原因第2名就是「自殺」；而自殺身亡的青少年個案中，高達87% 於生前患有憂鬱症。

青少年可能還不習慣對別人描述他們的情緒及感受，但他們會用行為表達情緒。因此，某些憂鬱症的症狀容易被誤認為是發脾氣或反叛行為，而其實這正是青少年憂鬱症的特徵。常見的青少年憂鬱症特徵如下：

●生活作息方面：飲食習慣突然改變（食慾突然變差或食量突然變大）、體重突然改變（減輕或增加很多），以及睡眠習慣突然改變（失眠或嗜睡）。

●生理反應方面：經常抱怨身體不適，例如疲倦、頭痛、胸悶、肌肉痠痛，或腸胃不舒服等。

●課業表現方面：學業成績下滑，而且常常請假或是開始蹺課。

●人際關係方面：人際關係變差、社交退縮、少與別人溝通、沒有歸屬感，以及與同儕及父母親的衝突明顯增加。

●活動力及專注力方面：對曾經喜愛的活動失去興趣、整天無精打采、容易厭倦、注意力不集中，以及常常猶豫不決，難以做決定。

●情緒方面：情緒起伏較大，一方面容易煩躁不安、發怒，甚至哭泣，另一方面亦常有內疚、自責或冷漠的感覺。

●自我概念方面：覺得自己沒有用、不受重視、對未來絕望。

●讓自己陷於危險的情況：做出高破壞力、從事冒險行為、經常想到死亡或傷害自己、濫用酒精或藥物。

成大醫院精神科建議，發現自己或親友的孩子出現上述徵兆時，先不要著急或責罵，重要的是趕緊帶孩子到醫院兒童青少年精神科或專業心理治療機構檢查，在了解孩子的狀況之後，才能擬定最合適的治療計畫。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

