健康網》非洲豬瘟暫歇 食安教育重要！專家談「吃對豬肉」

〔健康頻道／綜合報導〕日前台中傳出非洲豬瘟疫情，雖近期危機暫時解除，然當時沒有豬肉吃的恐懼仍未離開人心；近日西班牙也傳出非洲豬瘟疫情，農業部也嚴陣以待，並且提出2027年起將全面禁止用廚餘養豬的政策。食安專家張瑀庭認為，這件事考驗的不只是防疫能力，更是對吃的態度。

張瑀庭在臉書表示，非洲豬瘟消息「不只是新聞，更是一場產業與信任的考驗。」

張瑀庭：豬瘟不是人會得的病 是豬會死的病

張瑀庭提醒，豬瘟不會傳染給人，但對豬來說卻是致命的。一旦感染，死亡率幾乎是百分之百。

如果這些豬沒有妥善處理，就可能流入加工食品中──香腸、火腿、貢丸、肉鬆。

這也是為什麼政府對入境肉品查得那麼嚴，因為病毒不是天災，而是「人帶進來的」。嚴格，是為了保護餐桌與農民的心血，也守住那句讓人驕傲的標章——「台灣豬」。

張瑀庭：吃，是一種選擇態度

張瑀庭提醒，前陣子我參加德國自然醫學之母聖賀德佳（Hildegard von Bingen）的溫和禁食營。她的飲食觀裡提到：「人應該少吃豬肉。」理由是豬的基因與人類部分相近，她認為「豬容易感染的病，人類也容易受影響」。

也許這說法科學上仍有討論空間，但它提醒了我「吃東西，其實是一種態度。」當我們知道自己吃的是什麼、從哪裡來、誰養的，那份安心感，遠比味道更重要。

張瑀庭：吃對豬肉，比不吃更重要

我現在常吃有品牌、有紀錄的豬肉。那種豬農特別用心：豬舍乾淨、定期消毒、吃的是專業配方飼料，不是廚餘。每隻豬從出生到出貨都有健康檢查。那樣的豬肉，油花香氣乾淨、肉甜純粹。「你會感受到那是被溫柔和善待的味道。」

張瑀庭時常做「五花肉蔬菜豆腐蒸盤」。做法很家常：

1.在盤底鋪滿顏色繽紛的葉菜、根莖蔬菜，放上薄切五花肉與豆腐塊。

2.放進電鍋蒸熟，記得豬肉一定要全熟。

3.蒸好後淋上醬油＋果醋＋橄欖油，再灑一點芝麻提香。

蔬菜吸收了豬油的香，豆腐中和油膩，果醋讓整盤菜變得清爽。那是動物與植物的完美平衡，也是我最喜歡的療癒味道。

豬肉，是家的味道

豬肉富含優質蛋白質、維生素B群（尤其B1）、以及鐵、鋅、磷等礦物質，能修復身體、補氣力、維持神經與皮膚健康。它是最日常、也最溫暖的食材之一。

尊重土地，也尊重食物

張瑀庭提醒，這次豬瘟事件提醒自己：我們不是要害怕豬肉，而是要學會尊重豬肉。每一塊乾淨的肉，背後都有豬農的堅持與土地的養分。當我們願意多一分選擇與理解，吃飯這件小事，也能變成對土地最深的感謝。

