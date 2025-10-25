限制級
宜蘭大叔中風導致失語症 高壓氧治療修復受損腦神經
〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭51歲吳先生運動後突然因腦中風倒下，送醫搶回一命卻導致失語症，喪失語言理解與組織表達能力，經羅東博愛醫院進行高壓氧輔助治療，修復受損腦神經，加上他的積極復健，身體狀況已約恢復30％。
羅東博愛醫院指出，吳先生的失語症，病主因是腦部左顳葉大面積梗塞，症狀為聽覺障礙，雖說話流利但語意錯置。中風初期，只能理解書寫文字，完全無法聽懂口語，嚴重的語言功能障礙，一度讓他感到極度無助。
由於吳先生出院後，希望可以盡快重返職場，經羅東博愛醫院高壓氧治療中心主任何春生評估後，今年6月起讓吳先生接受高壓氧治療，密集透過高濃度、長時間的氧氣呼吸治療法，增加腦組織含氧量與促進腦部神經修復。
何春生說，高壓氧治療是一種輔助療法，透過提高血液和組織中的氧分壓，增加缺血區域的氧氣供應，減輕腦水腫、調節炎症反應，也能促進神經修復與血管新生。病人躺臥在密閉的高壓氧艙中，透過呼吸100％純氧進行體內氣體交換。
吳先生說，感謝家人支持，經過一連串院方整合治療後，感覺自己逐漸清醒，大腦正在重開機，期盼能逐步修復受損腦神經，目前已接受高壓氧治療超過3個月，自認身體狀況改善30％，雖然語言表達能力仍未完全恢復，但會持續投入復健與學習。
