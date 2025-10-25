自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》逃逸移工142萬手術費變呆帳！台大醫：被騙

2025/10/25 12:09

一名懷有身孕的逃逸移工進行緊急剖腹產，而上百萬的醫療費竟成呆帳。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

一名懷有身孕的逃逸移工進行緊急剖腹產，而上百萬的醫療費竟成呆帳。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「我被騙了！」台大婦科醫師施景中在臉書直言，這位孕婦是逃跑的移工，被逮捕後，送到收容的機構等待遣返。結果在等待的期間，發現已經懷孕，經過輾轉轉介，發現是嚴重的植入性胎盤，在34週來到我門診。而生產等相關手術費用高達142萬元，聯絡機構協助處理醫療費用時，對方卻僅承諾負擔8萬元，不肯細談其他募款或協助方式。施景中大嘆「這是上百萬的醫療呆帳。」

施景中在臉書說明，「這位孕婦是逃跑的移工，被逮捕後，送到收容的機構等待遣返。結果在等待的期間，發現已經懷孕，經過輾轉轉介，發現是嚴重的『植入性胎盤』，在34週來到我門診。」

既然是逃跑的移工，當然就沒有健保的身分。「以她這種嚴重的狀況，開下去幾十萬一定跑不掉。」陪同她來的機構護理人員說：「施醫師，您就放心的救人吧。過去也有一個收容的小朋友腦瘤開刀，花了100多萬，我們也是去幫小孩募款付錢。」

施景中心想，36周多再開刀以減少小孩新生兒加護病房的開銷，但是為了孕婦安全，決定還是提早一週手術。住院之後，也照會社會工作室來協助。施景中說明「這個刀非常不好開，是我最近看到的病例裡面最嚴重的。後來到加護病房住了好幾天，也做了許多處置。」

總算要讓她回家了，施景中查詢她的帳單，「孕婦本身居然高達92萬，出生的小孩在加護病房住了快兩個禮拜，費用也要50多萬。」我知道孕婦本身沒錢，於是打給陪同來的機構護理師的手機，向她說明狀況。施景中直言，「她藉口正在忙，就掛了我的電話！我隨後傳簡訊給她，也完全不回覆。」

後來聯繫醫院的社工室，社工室有跟機構開會討論，機構說她們最多只能出八萬元，也沒有提到要募款或者其他的解決方式。孕婦本身在老家有兩間房子，一個房子大概只值台幣20萬，房子都賣掉也無法償還這一筆款項。到了出院那一天，機構派人來把她帶走，對於帳單完全不理會，我們也沒有任何辦法。施景中感嘆，「我感覺被這個機構的人騙了，當初叫我盡量放手救人的，不過她們沒有說不會付醫療費。」

施景中補充，「但是，如果你問我，再重來一次我會怎麼樣？我當然還是會先救人。」她狀況太嚴重，如果不是由我們有經驗的團隊開，開刀成功機會一定很渺茫。但是如果先跟我們說，收容的機構（是財團法人）不會付錢，最起碼我們會啟動機制，先去募款或想其他的方法，不會讓這一筆錢變成全科的負債，最後變成醫院的呆帳。雖然廣大的移工族群看不懂中文，如果有機會，我還是想將這訊息透漏出去給她們。「逃跑雖然可能賺更多的打工薪水，但是沒有全民健保的保障，萬一生病，把全部賺來的錢賠進去也不夠。」

施景中呼籲，「請愛惜我們這塊土地。」施景中認為，很多人都在罵政府，但我們的國家其實幫我們做了很多，全民健保就是其中一個項目。不要為了政治立場，把我們自己這艘大船弄沈了。只有台灣站的穩穩的，才能夠保護我們，讓我們安居樂業。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中