健康網》逃逸移工142萬手術費變呆帳！台大醫：被騙

〔健康頻道／綜合報導〕「我被騙了！」台大婦科醫師施景中在臉書直言，這位孕婦是逃跑的移工，被逮捕後，送到收容的機構等待遣返。結果在等待的期間，發現已經懷孕，經過輾轉轉介，發現是嚴重的植入性胎盤，在34週來到我門診。而生產等相關手術費用高達142萬元，聯絡機構協助處理醫療費用時，對方卻僅承諾負擔8萬元，不肯細談其他募款或協助方式。施景中大嘆「這是上百萬的醫療呆帳。」

施景中在臉書說明，「這位孕婦是逃跑的移工，被逮捕後，送到收容的機構等待遣返。結果在等待的期間，發現已經懷孕，經過輾轉轉介，發現是嚴重的『植入性胎盤』，在34週來到我門診。」

既然是逃跑的移工，當然就沒有健保的身分。「以她這種嚴重的狀況，開下去幾十萬一定跑不掉。」陪同她來的機構護理人員說：「施醫師，您就放心的救人吧。過去也有一個收容的小朋友腦瘤開刀，花了100多萬，我們也是去幫小孩募款付錢。」

施景中心想，36周多再開刀以減少小孩新生兒加護病房的開銷，但是為了孕婦安全，決定還是提早一週手術。住院之後，也照會社會工作室來協助。施景中說明「這個刀非常不好開，是我最近看到的病例裡面最嚴重的。後來到加護病房住了好幾天，也做了許多處置。」

總算要讓她回家了，施景中查詢她的帳單，「孕婦本身居然高達92萬，出生的小孩在加護病房住了快兩個禮拜，費用也要50多萬。」我知道孕婦本身沒錢，於是打給陪同來的機構護理師的手機，向她說明狀況。施景中直言，「她藉口正在忙，就掛了我的電話！我隨後傳簡訊給她，也完全不回覆。」

後來聯繫醫院的社工室，社工室有跟機構開會討論，機構說她們最多只能出八萬元，也沒有提到要募款或者其他的解決方式。孕婦本身在老家有兩間房子，一個房子大概只值台幣20萬，房子都賣掉也無法償還這一筆款項。到了出院那一天，機構派人來把她帶走，對於帳單完全不理會，我們也沒有任何辦法。施景中感嘆，「我感覺被這個機構的人騙了，當初叫我盡量放手救人的，不過她們沒有說不會付醫療費。」

施景中補充，「但是，如果你問我，再重來一次我會怎麼樣？我當然還是會先救人。」她狀況太嚴重，如果不是由我們有經驗的團隊開，開刀成功機會一定很渺茫。但是如果先跟我們說，收容的機構（是財團法人）不會付錢，最起碼我們會啟動機制，先去募款或想其他的方法，不會讓這一筆錢變成全科的負債，最後變成醫院的呆帳。雖然廣大的移工族群看不懂中文，如果有機會，我還是想將這訊息透漏出去給她們。「逃跑雖然可能賺更多的打工薪水，但是沒有全民健保的保障，萬一生病，把全部賺來的錢賠進去也不夠。」

施景中呼籲，「請愛惜我們這塊土地。」施景中認為，很多人都在罵政府，但我們的國家其實幫我們做了很多，全民健保就是其中一個項目。不要為了政治立場，把我們自己這艘大船弄沈了。只有台灣站的穩穩的，才能夠保護我們，讓我們安居樂業。

