解秋冬血荒 新竹巨城號召各界捐血

為抒解秋冬血荒，新竹巨城號召各界捐血。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕秋冬季正是醫療用血迫切需求之際，新竹巨城購物中心今（2025）年規畫10月24日、11月22日、12月25日連續三個月攜手各界友好及熱心公益的品牌廠商共同舉辦「Big熱血」捐血活動。

連假第一天的10月24日，為首場捐血活動，吸引大批熱血青年男女朋友一大早熱情響應挽起袖子「捐血一袋，救人一命」 。

此次共襄義舉的友好企業及品牌廠商，包括新竹市企業經理協進會等數十個廠商，巨城感謝熱血夥伴們的支持，讓捐血袋數屢創新高，今年期望突破1萬袋血的目標，把愛無限延伸。

遠東巨城總經理羅仕清表示：巨城不只是一個購物場所，更是一個能讓愛延伸的購物中心，相信企業的價值不只在營運表現，更在能否對社會產生正面影響；新竹人的每一袋熱血，都是一份希望與溫度，感謝所有熱血朋友長期支持，讓這份愛不斷循環、持續發光。

