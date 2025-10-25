113年國人平均壽命80.77歲 剔除惡性腫瘤可提高3.59歲

內政部表示，113年國人一般平均壽命為80.77歲。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者李文馨／台北報導〕113年國人一般平均壽命為80.77歲，死因以惡性腫瘤影響最大。內政部今天表示，惡性腫瘤已連續43年居國人十大死因首位，但若剔除該項死因中，國人平均壽命可提高3.59歲、達到84.36歲；此外，若與103年數據相比，惡性腫瘤對平均壽命的影響較10年前下降。

內政部今（25）天透過新聞稿表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，因此運用衛生福利部統計的民國113年國人前10大死因死亡人數，編算台灣特定死因除外的國人平均壽命，並與一般國人平均壽命進行比較；兩者間壽命差距愈大，代表該類死因減損壽命愈嚴重，對於國人平均壽命影響愈明顯。

內政部說明，惡性腫瘤已連續43年居國人十大死因首位，113年死亡人數為5萬4032人，占全體死亡人數比率26.83%，若剔除惡性腫瘤死亡者的平均壽命，可提高至84.36歲。

內政部指出，經排除死因為惡性腫瘤的平均壽命與一般平均壽命差距，已從103年的4.04歲緩步降至113年的3.59歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響較10年前下降。

內政部表示，肺炎為國人十大死因第3位，死亡人數及其占全體死亡人數比率均較上年增加。觀察歷年編算結果發現，排除死因為肺炎的平均壽命與一般平均壽命的差距自109年的1.06歲起，連續3年遞減，於112年COVID-19疫情趨緩後升至0.94歲，而113年續升至1.05歲，其變化需格外注意。

內政部今天表示，惡性腫瘤已連續43年居國人十大死因首位，但若剔除該項死因中，國人平均壽命可提高3.59歲。（內政部提供）

