自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

113年國人平均壽命80.77歲 剔除惡性腫瘤可提高3.59歲

2025/10/25 10:52

內政部表示，113年國人一般平均壽命為80.77歲。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

內政部表示，113年國人一般平均壽命為80.77歲。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者李文馨／台北報導〕113年國人一般平均壽命為80.77歲，死因以惡性腫瘤影響最大。內政部今天表示，惡性腫瘤已連續43年居國人十大死因首位，但若剔除該項死因中，國人平均壽命可提高3.59歲、達到84.36歲；此外，若與103年數據相比，惡性腫瘤對平均壽命的影響較10年前下降。

內政部今（25）天透過新聞稿表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，因此運用衛生福利部統計的民國113年國人前10大死因死亡人數，編算台灣特定死因除外的國人平均壽命，並與一般國人平均壽命進行比較；兩者間壽命差距愈大，代表該類死因減損壽命愈嚴重，對於國人平均壽命影響愈明顯。

內政部說明，惡性腫瘤已連續43年居國人十大死因首位，113年死亡人數為5萬4032人，占全體死亡人數比率26.83%，若剔除惡性腫瘤死亡者的平均壽命，可提高至84.36歲。

內政部指出，經排除死因為惡性腫瘤的平均壽命與一般平均壽命差距，已從103年的4.04歲緩步降至113年的3.59歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響較10年前下降。

內政部表示，肺炎為國人十大死因第3位，死亡人數及其占全體死亡人數比率均較上年增加。觀察歷年編算結果發現，排除死因為肺炎的平均壽命與一般平均壽命的差距自109年的1.06歲起，連續3年遞減，於112年COVID-19疫情趨緩後升至0.94歲，而113年續升至1.05歲，其變化需格外注意。

內政部今天表示，惡性腫瘤已連續43年居國人十大死因首位，但若剔除該項死因中，國人平均壽命可提高3.59歲。（內政部提供）

內政部今天表示，惡性腫瘤已連續43年居國人十大死因首位，但若剔除該項死因中，國人平均壽命可提高3.59歲。（內政部提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中