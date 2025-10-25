自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

腎病就醫驚見胃藏2公分腫瘤 3D立體腹腔鏡手術切除

2025/10/25 10:11

衛福部基隆醫院利用3D腹腔鏡手術，患者切除兩公分的腫瘤。（記者盧賢秀攝）

衛福部基隆醫院利用3D腹腔鏡手術，患者切除兩公分的腫瘤。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕68歲的陳先生因腎臟疾病就醫，發現胃部有腫瘤，衛生福利部基隆醫院檢查後，腫瘤已超過2公分，醫師建議後接受「3D立體腹腔鏡手術」切除腫瘤，手術當天即可自行下床，並在術後1週順利出院，且追蹤超過1年恢復良好、無復發徵象。

衛生福利部基隆醫院外科醫生何正中表示，雖然陳先生尚未出現不適症狀，但因腫瘤直徑超過2公分，惡性風險程度相對升高，因此建議病人應接受手術，病人手術後病理報告顯示該腫瘤為「胃腸道基質瘤」。

「胃腸道基質瘤」發生的原因被認為與基因突變相關，好發於40歲以上族群，通常在50至70歲的區間被診斷出來。該疾病無典型症狀，或出現腹脹、腹痛、噁心等輕微胃腸道症狀，或者胃腸道出血等表現，因此較難被早期發現。

「胃腸道基質瘤」為有惡性變化傾向的腫瘤，可生長在食道、胃、小腸、大腸、直腸，其中以胃部為最好發的位置，食道最為少見。臨床診斷工具包含內視鏡檢查、電腦斷層掃描與核磁共振掃描，陳先生屬當中的低度惡性風險分型。

根據國內統計結果，胃腸道基質瘤的發生率約為每年新診斷300例，一旦發現腫瘤超過2公分，即建議手術切除治療，與病理化驗確認惡性風險程度。

衛生福利部基隆醫院目前有提供一般腹腔鏡手術，與3D立體腹腔鏡手術服務，外科醫師配戴特殊眼鏡，在手術螢幕上可以顯現立體視覺，增加手術精細度，對於需要縫合的手術助益更大，為醫師一大利器。

相較於傳統剖腹胃部手術需要約10至15公分的傷口，「3D立體腹腔鏡手術」只需4個約1至2公分的傷口即可完成手術，因此病人術後恢復較快，能儘早下床活動。

何正中呼籲，民眾若有解黑便，長期腹脹、噁心等症狀，應儘速至外科（消化外科）或肝膽腸胃科門診請專科醫師評估，以利儘早發現、儘快治療。

3D立體腹腔鏡手術儀器，醫師配戴特殊眼鏡，在手術螢幕上可以顯現立體視覺。（基隆醫院提供）

3D立體腹腔鏡手術儀器，醫師配戴特殊眼鏡，在手術螢幕上可以顯現立體視覺。（基隆醫院提供）

3D立體腹腔鏡手術儀器，醫師配戴特殊眼鏡，在手術螢幕上可以顯現立體視覺。（基隆醫院提供）

3D立體腹腔鏡手術儀器，醫師配戴特殊眼鏡，在手術螢幕上可以顯現立體視覺。（基隆醫院提供）

