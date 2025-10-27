健康網》子宮切除就會更年期？ 醫破迷思：卵巢仍在就有女性荷爾蒙

美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒表示，若僅切除子宮、保留卵巢，荷爾蒙仍會持續分泌，不會立即出現更年期變化。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕子宮切除就會更年期嗎？美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒表示，在門診很常遇到病人問：「醫師，我切掉子宮是不是就沒有女性荷爾蒙了？是不是馬上就更年期了？這樣會不會變老...」她說明，子宮負責懷孕與月經，真正分泌女性荷爾蒙、影響更年期症狀的，是卵巢。若僅切除子宮、保留卵巢，荷爾蒙仍會持續分泌，不會立即出現更年期變化。

杜依儒在臉書專頁「婦產科 杜依儒醫師」發文分享，子宮比較像是一個載體，主要功能是月經、懷孕，卵巢才是分泌女性荷爾蒙的器官，影響月經週期與更年期症狀。那如果只切除子宮，卵巢還在呢？子宮切除後，因為沒有了子宮內膜，就不會再有月經了。

杜依儒提到，兩側卵巢都還在，卵巢還是會持續分泌荷爾蒙，不只有週期性的荷爾蒙波動，甚至有些人的經前症候群還是會有感覺（下腹悶悶、乳房脹、頭痛等等）。總之，荷爾蒙還有，不會更年期啦！

杜依儒補充，至於什麼情況要考慮子宮切除，大部分是在症狀嚴重且無生育考量的多發性肌瘤、子宮肌腺症；或是有子宮內膜癌前病變、異常增生等。這些狀況大部分只切除子宮，卵巢會留下來，術後只是不會來月經，不是更年期。

