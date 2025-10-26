自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》大蒜、薑、蔥是抗發炎食材 「凍」起來料理好方便

2025/10/26 17:36

營養師高敏敏表示，辛香料大蒜、薑、蔥是抗發炎的食材，尤其薑富含薑黃素，是對抗慢性發炎的好食材。（圖取自freepik）

營養師高敏敏表示，辛香料大蒜、薑、蔥是抗發炎的食材，尤其薑富含薑黃素，是對抗慢性發炎的好食材。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你也有這些困擾嗎？蔥放到乾掉、蒜放到發芽、薑總是用不完，農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，把蔥、薑、蒜做成冰磚讓你下廚更輕鬆省時，而且料理前不需要退冰，直接下鍋就能爆香使用。營養師高敏敏於臉書粉專提到，辛香料大蒜、薑、蔥是抗發炎的食材，尤其薑富含薑黃素，是對抗慢性發炎的好食材。

作法

蔥：洗淨擦乾，切蔥花。

薑：皮用湯匙刮除，磨成泥。

蒜：去皮，切蒜末。

保存技巧

農糧署表示，將處理好的蔥薑蒜裝進保鮮袋壓平，用筷子劃線分隔，或直接放入分裝盒冷凍定型後，再裝入保鮮盒，取用更方便。冷凍可保存約1個月！不論是爆香、快炒、調醬，只要一小塊冰磚，就能瞬間香氣四溢。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中