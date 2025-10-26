限制級
健康網》大蒜、薑、蔥是抗發炎食材 「凍」起來料理好方便
〔健康頻道／綜合報導〕你也有這些困擾嗎？蔥放到乾掉、蒜放到發芽、薑總是用不完，農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，把蔥、薑、蒜做成冰磚讓你下廚更輕鬆省時，而且料理前不需要退冰，直接下鍋就能爆香使用。營養師高敏敏於臉書粉專提到，辛香料大蒜、薑、蔥是抗發炎的食材，尤其薑富含薑黃素，是對抗慢性發炎的好食材。
作法
蔥：洗淨擦乾，切蔥花。
薑：皮用湯匙刮除，磨成泥。
蒜：去皮，切蒜末。
保存技巧
農糧署表示，將處理好的蔥薑蒜裝進保鮮袋壓平，用筷子劃線分隔，或直接放入分裝盒冷凍定型後，再裝入保鮮盒，取用更方便。冷凍可保存約1個月！不論是爆香、快炒、調醬，只要一小塊冰磚，就能瞬間香氣四溢。
