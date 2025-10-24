健康網》在新地方總睡不好？ 研究：大腦啟動「半邊警戒模式」

營養師老辜引述研究指出，人在陌生環境的第一晚，大腦會進入「半邊警戒模式」。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每到新環境就輾轉難眠，明明床很舒適，卻總是淺眠。研究發現，營養師老辜引述研究指出，人在陌生環境的第一晚，大腦會進入「半邊警戒模式」，左右半球睡眠深度不對稱，其中一側像守夜的哨兵，敏感監測周遭聲音，確保安全。這種「首夜效應」是人類與海豚、鳥類共享的古老防禦智慧。想更快入睡，可透過熟悉的環境訊號與舒緩習慣，幫助大腦安心休息。

老辜於臉書粉專「老辜營養與科學」發文表示，研究發現，睡在新地方時，大腦進入「半邊警戒模式」。研究團隊發現，人在陌生環境的第一晚睡覺時，左右半球的睡眠深度，其實並不相同。他們用磁腦圖（MEG）與睡眠監測技術觀察到，左半球的慢波活動較弱、睡得較淺，而右半球則進入真正的深眠狀態。

請繼續往下閱讀...

夜間守衛

老辜說明，這種現象發生在大腦的一個重要網路，稱為「預設模式網路，DMN」。它是我們做白日夢、回想過去、模擬未來時最活躍的系統。但在陌生環境裡，它似乎會化身成一位「夜間守衛」，半夢半醒地監聽周遭的聲音，確保我們的安全。

營養師老辜引述研究指出，到了第二晚，環境變熟悉，也相對確認了威脅降低。這種左右半球的不對稱就消失，睡眠也變得更深又更安穩。（圖取自freepik）

睡得淺的一邊 像在聽風的動靜

老辜表示，研究團隊提到，播放規律的聲音，再夾雜突發的異常聲音。結果發現，睡得較淺的左半球對異常聲音反應特別敏銳，甚至在睡眠中引發更多「微覺醒」，讓人醒來得更快。

這意味著，「首夜效應」其實是大腦的防禦機制。讓我們身處於陌生又未知的環境時，我們的大腦不敢全然放鬆，留下一半清醒，負責守望夜色。到了第二晚，環境變熟悉，也相對確認了威脅降低。這種左右半球的不對稱就消失，睡眠也變得更深又更安穩。

人類與海豚的共同智慧

老辜提到，有些動物也有類似行為：「單半球睡眠」。海豚與鳥類在休息時，會讓一側大腦清醒，而另一側睡覺，以防掠食者接近。人類雖然不像牠們那樣極端，但似乎保留了這項演化智慧的縮影。當我們躺在陌生的床上，大腦自動啟動一種古老的保護機制，「只睡一半保平安」。

老辜表示，身體比想像中聰明，即使在沉睡之中，它依然守護著我們。想讓自己更快適應新環境，睡得安穩，不妨嘗試身處新環境時，都給身體相同的訊號，泡澡、聽您喜愛的音樂、拉筋放鬆等。還有，熟悉的枕套、習慣的香氣，這些也能減輕「環境陌生」帶來的防禦反應。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法