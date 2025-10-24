自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

高票勝美國 台灣奪下「2033世界唇顎裂大會」主辦權

2025/10/24 21:36

當會場大螢幕亮出中華民國國旗與「TAIPEI, Taiwan」字樣時，全場台灣代表歡聲雷動。（林口長庚醫院兒童整形外科醫師盧亭辰提供）

當會場大螢幕亮出中華民國國旗與「TAIPEI, Taiwan」字樣時，全場台灣代表歡聲雷動。（林口長庚醫院兒童整形外科醫師盧亭辰提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣醫療實力再登國際舞台！我國醫療代表團今（24日）在日本京都舉行的第15屆「世界唇顎裂大會」（International Congress on Cleft Lip/Palate and Related Craniofacial Anomalies, CLEFT）中，以壓倒性高票擊敗美國芝加哥，成功取得2033年第16屆大會主辦權，這是台灣顱顏醫療首次主辦全球最高層級學術盛會，象徵國際對我國醫療實力與跨領域整合能力的肯定。

本屆大會聚集來自全球90多國、1400名醫師與專業人員，聚焦先天性唇裂、顎裂及相關顱顏異常的多專科治療模式，包括整形外科、口腔顎面外科、矯正牙科、語言與聽覺治療、心理及社工支持等領域，是全球顱顏醫學界規模最大、影響力最高的學術平台。

此次代表團由長庚顱顏中心20名醫師、台北醫學大學顱顏中心4名醫師，以及羅慧夫顱顏基金會7名社工共同組成。

此次代表團由長庚顱顏中心20名醫師、台北醫學大學顱顏中心4名醫師，以及羅慧夫顱顏基金會7名社工共同組成。（林口長庚醫院兒童整形外科醫師盧亭辰提供）

此次代表團由長庚顱顏中心20名醫師、台北醫學大學顱顏中心4名醫師，以及羅慧夫顱顏基金會7名社工共同組成。（林口長庚醫院兒童整形外科醫師盧亭辰提供）

林口長庚醫院兒童整形外科醫師盧亭辰表示，這次赴京都不僅是學術交流，更肩負爭取2033年主辦權的重要任務。她回憶，2009年台灣曾赴巴西角逐主辦權，最終敗給印度與美國；此次則僅與美國芝加哥一爭高下，團隊因此格外珍惜這次機會。

她指出，開幕典禮當天，日本皇室成員文仁親王與妃殿下紀子親臨致詞；大會上長庚顱顏中心共有20位醫師發表報告，羅慧夫顱顏基金會也有7名社工參與發表。爭取主辦權必須提前一年提出計畫並通過資格審查，進入決選後再由各國代表投票選出主辦城市，台灣與芝加哥今早各進行15分鐘簡報，最終以壓倒性高票勝出。

當會場大螢幕亮出中華民國國旗與「TAIPEI, Taiwan」字樣時，全場台灣代表歡聲雷動，還有人激動落淚。盧亭辰說，她認為會勝出是因爲台灣從羅慧夫開始在唇顎裂治療的努力，長庚過去這20、30年來積極辦國際會議，以及和羅慧夫基金會一起協助多國成立唇腭裂治療中心及一年多次的義診，增加國際影響力，這不僅象徵醫療團隊多年努力的成果，更代表台灣醫療長期耕耘終於被世界看見。未來2033年在台北舉辦的世界唇顎裂大會，將邀請全球專家齊聚台灣。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中