健康 > 杏林動態

長者健康量起來 六力檢測守幸福

2025/10/24 20:03

澎湖縣政衛生局與東文社區發展協會，舉辦=「數位一家親，六力健康行」活動。（馬公市公所提供）

澎湖縣政衛生局與東文社區發展協會，舉辦=「數位一家親，六力健康行」活動。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府衛生局與東文社區發展協會今（24）日於東文社區活動中心，舉辦「數位一家親，六力健康行」活動，推廣「長者量六力」健康檢測，吸引許多長者與家屬參加。活動內容包括六力量測體驗、健康宣導及家庭合影，讓民眾在參與中更加關注長輩健康。馬公市長黃健忠應邀出席，陪伴長者體驗活動。

活動依循世界衛生組織提出的「長者整合照護」指引，涵蓋認知、行動、營養、視力、聽力及情緒（憂鬱風險）6大面向，協助長者及早發現內在能力衰弱，並由專業人員提供轉介與健康資源。現場設置的「健康家庭拍照牆」，鼓勵家屬陪伴長者合影，藉由影像留下專屬的幸福時刻，也象徵陪伴是最真實的守護。

黃健忠指出，台灣正邁入超高齡社會，如何讓長者「不僅活得久，更要活得健康」是全民必須關注的課題。六力量測不只是檢測，更是一個提醒，幫助我們及早發現長者的需求，及早介入並提供協助，預防及延緩失能。市公所會持續與衛生局及社區合作，推動各項健康促進與長者照護工作，讓長者在熟悉的環境中安心生活。

東文社區發展協會理事長兼里長李美珠說，感謝衛生局推動「長者量六力」政策，讓社區長輩能夠就近接受檢測與指導，也感謝馬公市公所在過程中的支持協助，更感謝市長親自到場陪伴，讓里民感受到重視與溫暖；未來也將持續配合各項健康促進活動，攜手營造高齡友善的生活環境。

澎湖邁入超高齡社會，長者照顧成為重要施政目標。（馬公市公所提供）

澎湖邁入超高齡社會，長者照顧成為重要施政目標。（馬公市公所提供）

