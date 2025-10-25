健康網》扭到腳「連鎖反應」腰傷！中醫談療法

一名女子腳扭傷，最後因一連串連鎖反應，連腰也扭到了。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕只是扭到腳踝，卻連腰都閃到了，好痛！中醫師楊宗翰在臉書粉專「Dr.Alex 楊宗翰中醫師」談到，某天來了一位臨時加掛的M小姐，她皺著眉走進診間：「楊醫師，我早上下樓梯時扭到左腳，然後下午彎腰穿鞋子，腰竟然也閃到了！」楊宗翰表示，這或許不是巧合，而是「筋膜連鎖反應」。

楊宗翰解析，我們的身體不是由一塊塊獨立零件組成的機器，而是一個由筋膜（Fascia）交織成的整體網絡。現代醫學發現，筋膜不僅包裹肌肉、器官，還富含大量感覺神經與本體感覺受器。

當腳踝受傷後，這些受器會影響大腦對身體位置的感知，導致動作控制改變、重心偏移。結果是：小腿、大腿、骨盆、腰部都被迫代償出力，久了或在某個動作瞬間（例如彎腰、提東西），腰部筋膜張力不均、肌肉保護性收縮——就「啪」的一聲，閃到腰。

傳統醫學理論，腳踝屬「太陽膀胱經筋」循行線路，一路往上連到小腿、大腿後側、腰背。所以腳踝一旦受傷，整條經筋（筋膜鏈）張力就會改變，腰自然也受影響。這正是現代筋膜連鎖理論的古老版本。

治療原則：不只止痛，找出張力失衡的根源

楊宗翰表示，許多人閃到腰後，只想「針一下腰」或「電療放鬆」。但若只是處理痛點，而沒修正整體張力，幾天後疼痛很可能又回來。而真正的治療思維，應該是從全身的角度與高度去觀察：哪裡張力過強、哪裡太鬆、哪條筋膜線被扯歪。

楊宗翰發現M小姐的左腳外側筋膜緊繃、踝關節活動受限；骨盆旋轉不對稱、左臀代償性過度緊繃。他以針刀鬆解受限的筋膜結節與沾黏，以徒手調整關節活動與張力分布，讓整體回到平衡，疼痛自然緩解。過些日子M小姐回診時已經可以正常上下樓梯，久坐起身時下背僅剩一點酸痛感。她笑著說：「醫師，原來我的腳痛、腰痛是有關係的啊！」

楊宗翰提醒，身體的疼痛，往往不是「哪裡壞掉」，而是「整體平衡被破壞」。不要只治療痛點，要找出那條被拉歪的筋膜線。透過針刀＋徒手治療，讓經筋與筋膜重新回到穩定狀態，身體才能真正鬆開、恢復自由。

適合這類治療的狀況：

●常閃腰、久坐腰緊

●腳踝或膝蓋舊傷導致姿勢歪斜

●一邊肩膀、腰或臀部特別緊

●運動後總覺身體卡卡、拉不開

