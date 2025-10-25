自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子總是講不聽？ 心理師：與其不斷提醒 不如親身體驗

2025/10/25 10:18

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，改變的關鍵不在「說得多」，而在於「親身體驗」。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，改變的關鍵不在「說得多」，而在於「親身體驗」。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當孩子總是「講不聽」時，父母往往又氣又累，覺得無論怎麼提醒都沒用。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，改變的關鍵不在「說得多」，而在於「親身體驗」。只有當孩子從成功或失誤中真正感受到結果，學習才會內化。父母要做的，是在安全範圍內給他試錯的空間，忍住急著幫忙的手。說一百次，不如讓孩子親身體驗一次。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，你曾經成為孩子的「貼身秘書」嗎？隨時盯著課業、考試、活動行程，一手掌握進度與提醒時間，但孩子一問三不知，連鉛筆盒放哪裡都忘了。父母也卡在矛盾裡：不再介入怕他更糟，繼續幫忙又覺得越來越累。另一種情況，是孩子開始有了自己的想法。要嘛「耍叛逆」，要嘛「偷偷決定」。看在眼裡，父母擔心他做出錯誤選擇，想提醒又怕一開口就吵起來。

黃閎新表示，最簡單可以分成兩條路：一種是成功的經驗，一種是惹上麻煩的經驗。當孩子自己想出辦法、完成任務、解決問題時，就會有成就感；反過來說，當他因為「不聽老人言」而吃了虧，也會明白爸媽說的話不只是囉嗦而已。

黃閎新說明，只是這一招要有效，大人的心臟要夠大。得願意讓孩子在可承受的範圍內碰壁，也要忍住那股想衝上去幫忙的衝動。習慣依賴的大人，就和孩子一起討論：「那你覺得接下來該怎麼做？」而堅持己見、想要自己試試看的孩子，最常出現在青少年階段。這時父母可以轉型為「幕後顧問」，幫孩子釐清選項與後果，再適度放手讓他去體驗。

黃閎新補充，孩子不是不懂道理，而是還分享那個道理。學會從經驗中長出智慧，需要時間，也需要大人給出空間。那些讓人心疼的教訓，其實就是孩子長大的痕跡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中