健康網》孩子總是講不聽？ 心理師：與其不斷提醒 不如親身體驗

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，改變的關鍵不在「說得多」，而在於「親身體驗」。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當孩子總是「講不聽」時，父母往往又氣又累，覺得無論怎麼提醒都沒用。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，改變的關鍵不在「說得多」，而在於「親身體驗」。只有當孩子從成功或失誤中真正感受到結果，學習才會內化。父母要做的，是在安全範圍內給他試錯的空間，忍住急著幫忙的手。說一百次，不如讓孩子親身體驗一次。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，你曾經成為孩子的「貼身秘書」嗎？隨時盯著課業、考試、活動行程，一手掌握進度與提醒時間，但孩子一問三不知，連鉛筆盒放哪裡都忘了。父母也卡在矛盾裡：不再介入怕他更糟，繼續幫忙又覺得越來越累。另一種情況，是孩子開始有了自己的想法。要嘛「耍叛逆」，要嘛「偷偷決定」。看在眼裡，父母擔心他做出錯誤選擇，想提醒又怕一開口就吵起來。

黃閎新表示，最簡單可以分成兩條路：一種是成功的經驗，一種是惹上麻煩的經驗。當孩子自己想出辦法、完成任務、解決問題時，就會有成就感；反過來說，當他因為「不聽老人言」而吃了虧，也會明白爸媽說的話不只是囉嗦而已。

黃閎新說明，只是這一招要有效，大人的心臟要夠大。得願意讓孩子在可承受的範圍內碰壁，也要忍住那股想衝上去幫忙的衝動。習慣依賴的大人，就和孩子一起討論：「那你覺得接下來該怎麼做？」而堅持己見、想要自己試試看的孩子，最常出現在青少年階段。這時父母可以轉型為「幕後顧問」，幫孩子釐清選項與後果，再適度放手讓他去體驗。

黃閎新補充，孩子不是不懂道理，而是還分享那個道理。學會從經驗中長出智慧，需要時間，也需要大人給出空間。那些讓人心疼的教訓，其實就是孩子長大的痕跡。

