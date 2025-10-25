健康網》「客家小炒」下飯又涮嘴！ 料理3招減油、高纖更爽口

國健署表示，客家小炒吸人的地方就在於它的「鹹、香、油」，但須注意傳統作法油脂、鈉含量偏高，吃太多可能造成身體負擔。

〔健康頻道／綜合報導〕客家小炒是很多人喜歡的一道佳餚，下飯又涮嘴。國民健康署於臉書專頁「食在好健康」發文介紹，客家小炒吸人的地方就在於它的「鹹、香、油」—香氣濃郁又美味，但要注意傳統作法油脂、鈉含量偏高，吃太多可能造成身體負擔。並推薦以換肉減油、增加蔬菜、採用天然調味等3招，料理出口感清爽、豐富更健康的升級版客家小炒。

為什麼客家小炒特色為「鹹香油」？國健署解釋，這是因為早年客家先民從事農作需要大量勞動力，需要夠鹹、夠香、夠油的食物，才能引發食慾並補充體力，且認為夠鹹的食物不易變質腐壞，飲食因而著重「鹹、香、油」三味。

國健署表示，想品嚐客家美味又想兼顧均衡飲食，推薦不妨依照以下3招，做出屬於自己的升級健康版客家小炒：

●換肉減油：將豬五花肉全部／部分換成油脂量相對較低的豬里肌肉；若真的很想吃豬五花肉，烹調時，建議可用肥肉本身的油脂來炒，不再額外用油。

●加菜增纖維：多加洋蔥、甜椒、胡蘿蔔等蔬菜，不僅能增加攝取膳食纖維，也能讓料理吃起來更清爽、口感更豐富。

●天然調味取代醬料：以蔥、薑、辣椒、蒜末等增添風味，減少醬油、鹽巴等調味料。

此外，國健署也分享，偏好蔬食的人，不妨試試加入杏鮑菇、生豆包等食材取代五花肉，變身成蔬食版的客家小炒。

