健康網》「糞便潛血陽性」別驚慌 醫：多數非癌症

高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純提醒，陽性只是代表腸道有「潛在出血」，原因可能是痔瘡、發炎或息肉、癌症等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕聽到「糞便潛血陽性」？你是不是也嚇壞了？覺得同於癌症？其實不用太緊張！高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純提醒，陽性只是代表腸道有「潛在出血」，原因可能是痔瘡、發炎或瘜肉、癌症等。但大部分並不是癌症！但最重要的是：千萬別拖。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文分享，自己遇過一位病人，檢查通知放了好幾個月，最後驗出第一期大腸癌，還好及時手術，不用化療。現在政府補助45歲以上每兩年一次免費糞便潛血檢查，有家族史更建議40歲就開始！

檢查方式也很簡單：到健保特約醫療院所領取採便管 → 在家採檢 → 送回醫院檢驗。

黃郁純說明，在家採檢步驟:

1.馬桶內收集糞便。

2.採檢棒刮取表面,放入採便管。

3.避免沾尿液或馬桶水。

4.儘快送回醫院檢驗。

5.女性需避開經期。

黃郁純提醒，別怕檢查結果，該怕的是不檢查。快提醒家人朋友一起檢查吧！

