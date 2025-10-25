自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》「糞便潛血陽性」別驚慌 醫：多數非癌症

2025/10/25 10:51

高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純提醒，陽性只是代表腸道有「潛在出血」，原因可能是痔瘡、發炎或息肉、癌症等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純提醒，陽性只是代表腸道有「潛在出血」，原因可能是痔瘡、發炎或息肉、癌症等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕聽到「糞便潛血陽性」？你是不是也嚇壞了？覺得同於癌症？其實不用太緊張！高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純提醒，陽性只是代表腸道有「潛在出血」，原因可能是痔瘡、發炎或瘜肉、癌症等。但大部分並不是癌症！但最重要的是：千萬別拖。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文分享，自己遇過一位病人，檢查通知放了好幾個月，最後驗出第一期大腸癌，還好及時手術，不用化療。現在政府補助45歲以上每兩年一次免費糞便潛血檢查，有家族史更建議40歲就開始！

檢查方式也很簡單：到健保特約醫療院所領取採便管 → 在家採檢 → 送回醫院檢驗。

黃郁純說明，在家採檢步驟:

1.馬桶內收集糞便。

2.採檢棒刮取表面,放入採便管。

3.避免沾尿液或馬桶水。

4.儘快送回醫院檢驗。

5.女性需避開經期。

黃郁純提醒，別怕檢查結果，該怕的是不檢查。快提醒家人朋友一起檢查吧！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中