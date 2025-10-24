自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》5種衣物恐傷身 網紅醫：緊身運動衣穿久傷皮膚

2025/10/24 18:27

若穿著緊身衣物，例如有彈性、較為貼身的運動服，可能帶來部分皮膚傷害；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕大家喜愛穿著漂亮衣服出門亮相，像是稍微緊身，有彈性的運動服能夠襯托肌肉線條；甚至穿上塑身衣來減重、維持體態。美國網紅醫師「麥可醫師」（Doctor Mike）在擁有1440萬位訂閱者的頻道中警告，有5種衣物與鞋子，穿久了，恐造成健康受損，包含外在的拇趾外翻、汗疹甚至胃食道逆流。該影片獲得3百多萬人次的觀看。

●高跟鞋

麥可醫師表示，高跟鞋長時間穿著可能導致腳部變形，例如：動脈瘤、肌腱炎或其他滑囊炎。也可能造成常見的拇趾外翻和腳內神經瘤；由於步態改變，還可能導致膝蓋痛、髖部痛和下背痛。

●緊身衣

近年有彈性、稍微緊身的運動服（例如單車運動衣，不論是棉質或聚酯纖維）相當實穿，若是穿太久恐怕有影響。麥可醫師表示，市面上一部分緊身的運動衣，特別是聚酯纖維材質的衣服，如果出汗後，沒有迅速脫下並清洗乾淨，可能會：將皮膚上的油脂吸入纖維中，妨礙皮膚呼吸，導致皮膚長痤瘡、毛囊炎，甚至在身體皺褶處引發濕疹。

●塑身衣

女性常穿的塑身衣可能對腹部施加過大壓力、擠壓胃部，將會加重胃酸逆流。

●過緊的領帶或領結

有需要打領帶或領結的人請注意！有研究顯示，領帶繫得太緊，不僅很難呼吸，更會減少流向大腦的血液。

●過緊的壓縮短褲或下半身塑身衣

麥可醫師表示，這類褲裝可能對神經施加過大壓力，可能導致一種稱為股外側皮神經炎（meralgia paresthetica）的病症，使大腿前部感到麻木、刺痛和灼熱。

